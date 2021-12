Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 dicembre Ariete: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha chiesto per voi amici dell'Ariete come sarà la giornata di domani mercoledì 29 dicembre e ha scoperto le previsioni dell'oroscopo per amore, lavoro e benessere.

Il 2021 sta per giungere al termine cari amici dell’Ariete e come sapete per voi l’attesa non è sempre piacevole. In questi giorni a cavallo fra le festività del periodo però, non potete che accettare di fare i conti con la fase di stallo fra le fine di un anno e l’inizio di quello nuovo. Siete decisi e testardi e avete energia da vendere e gli altri vi apprezzano per il vostro modo di fare. Chi vi conosce sa bene come non sapete mentire e apprezza la vostra lealtà in amicizia.

Paolo Fox ha consultato per voi le stelle e i pianeti, scoprendo le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domani mercoledì 29 dicembre.

Il noto astrologo ha rivelato cosa potrebbe accadere.

Oroscopo Paolo Fox Ariete per mercoledì 29 dicembre

Quello che state affrontando, cari Ariete, è un periodo complesso e pieno di tensioni. Non temete però, il nuovo anno porterà importanti novità. Per godere a pieno di questa ventata di freschezza, le stelle vi anticipano che dovrete aspettare i mesi tra maggio e ottobre. Allora Giove sarà protagonista delle vostre giornate.

Ora pensate a questo inizio di 2022, gettando le basi per renderlo un anno migliore. Non lasciatevi attirare da qualsiasi cosa che potrebbe accendere il vostro nervosismo e cercate di organizzarvi per migliorare la vostra situazione amorosa e lavorativa. I giorni tormentati che state affrontando oggi vi siano d’insegnamento per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio: Ariete

Per la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio, gli Ariete dovranno munirsi di pazienza, soprattutto in amore.

I vecchi rapporti potrebbero essere messi alla prova da liti, mentre i nuovi legami faticheranno a decollare. Le cose miglioreranno certamente, ma ora è necessario non forzare i tempi, accettando il naturale decorso della situazione.

Purtroppo lo stress riguarderà anche la sfera lavorativa. Qui sarete a rischio di discussioni e scontri e dovrete riflettere molto bene sulle vostre mosse. Attenzione ai nuovi progetti, che partiranno, ma con lentezza. A meno che non abbiate perso ogni stimolo, potrete comunque riuscire a recuperare.

La quadratura di Venere sul vostro segno segnala il bisogno di agire con prudenza.

La scorsa settimana vi ha stressati particolarmente. Prendete quella che stata vivendo con maggiore calma.