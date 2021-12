Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 dicembre Bilancia: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Domani

Per la giornata di domani, il noto astrologo Paolo Fox ha consultato astri e pianeti. Ecco le sue previsioni per l'oroscopo per mercoledì 29 dicembre per il segno della Bilancia.

Amanti del bello, dell’eleganza e della sobrietà, voi appartenenti al segno della Bilancia adorate tutto ciò che è armonico. Tenete in particolar modo alla cura di voi stessi perché volete sentirvi più sicuri e non per mera vanità, come chi non vi conosce potrebbe pensare. Adorate i legami importanti e avete bisogno di riferimenti affettivi sul quale poter contare.

Paolo Fox ha consultato stelle e pianeti per la giornata di domani mercoledì 29 dicembre e ha reso note le sue previsioni per l’oroscopo per il segno della Bilancia.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia per mercoledì 29 dicembre

L’anno sta per concludersi, cari Bilancia, e voi state cercando di tenere testa a un destino che non sembra giocare totalmente a vostro favore. Molti pianeti vi sono stati avversi e hanno disseminato il vostro cammino di ostacoli. Questo è successo soprattutto nei mesi di novembre e dicembre. Non abbiate paura, si tratta di una fase di passaggio, che dovrebbe risolversi già nella prima parte del 2022. Solo a marzo vi potrete accorgere dei risultati di ciò che state facendo ora: vi tocca aspettare.

Anche se ora non vedete apparentemente frutti soddisfacenti quindi, abbiate pazienza e tutto si risolverà.

Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio: Bilancia

L‘amore vivrà un periodo particolare per voi amici della Bilancia. Nelle prime giornate del nuovo anno potrete addirittura sentirvi messi da parte.

Le complicazioni potrebbero anche riguardare il modo in cui trascorrere il 31 dicembre. Questo è il momento di pensare con attenzione a come risolvere le situazioni meno chiare.

Per quanto riguarda il lavoro, cari Bilancia potrete trovarvi a vivere un momento di riflessione. State attendendo notizie che arriveranno in primavera e secondo Paolo Fox tutto a breve si risolverà. Presto arriveranno anche notizie su idee e progetti in sospeso per l’anno nuovo.

Venere è in flusso contrario, ma voi della Bilancia riuscirete comunque a recuperare grinta e prontezza di riflessi. Sensibilità e amore per l’esoterico vi permetteranno di approfondire cosa avete dentro.