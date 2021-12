Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 dicembre Capricorno: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha analizzato il movimento di pianeti e astri e ha sviluppato la sua previsione per l'oroscopo del segno del Capricorno per la giornata di domani mercoledì 29 dicembre.

Cari nati sotto il segno del Capricorno, come sapete voi rappresentate la stabilità. Il vostro è il segno dell’età adulta. A volte apparite silenziosi e pensierosi, e spesso il pensiero che vi guida vi porta a stare da solo, in ricerca di spazi solo vostri. Siete i più meditativi dello zodiaco, ma non per questo vi mancano grinta e forza di agire quando serve, anche senza ricevere l’aiuto di chi vi circonda.

Consultando le stelle e osservando i movimenti dei corpi celesti, Paolo Fox ha elaborato le previsioni per l’oroscopo per la giornata di domani mercoledì 29 dicembre per voi abitanti del segno del Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno per mercoledì 29 dicembre

In questi mesi di pandemia siete riusciti a fare fronte alle difficoltà, mostrando a tutti di aver fatto veri e propri progressi. Ciò è accaduto in particolar modo a chi ha accantonato le ambizioni materiali e professionali, per mettere al primo posto la propria vita individuale, raggiungendo equilibrio interiore. Gennaio e Febbraio saranno mesi fruttuosi, soprattutto per chi deve concludere accordi.

Venere e il Sole nel segno porteranno soddisfazioni e risolveranno problemi che vengono portati avanti ormai da tempo.

Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio: Capricorno

Il contrasto con Venere in amore è iniziato ormai settimane fa e non finirà prima di marzo. Anche i più resti all’innamoramento avranno occasioni di nuovi incontri.

Nessuna agitazione però. Ognuno sarà libero di decidere per sé. Il desiderio è molto elevato e ciò comporterà conquiste e nuovi amori.

Sul lavoro la situazione migliorerà e il 2022 poterà grandi vantaggi ai liberi professionisti. Le stelle asseconderanno e risolveranno i problemi in famiglia: i genitori saranno meno preoccupati i figli, che avranno a loro volta meno motivi di litigio. Il flusso di Venere permetterà di schivare gli ostacoli.

Il 29 sarà una giornata ricca di forza e i Capricorno potranno fare qualcosa di buono e utile a sé stessi. Le giornate non sono mai abbastanza lunghe per contenere tutti i progetti a cui state lavorando.