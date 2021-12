Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 dicembre Gemelli: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha annunciato quale sarà l'oroscopo di domani mercoledì 29 dicembre per i nati sotto il segno dei Gemelli per amore, lavoro e benessere, consultando astri e pianeti.

Dinamici, intraprendenti, comunicativi, i nati sotto il segno dei Gemelli hanno personalità facilmente riconoscibili. Fra le loro principali esigenze c’è quella di viaggiare, che unita a quella di conoscere nuove persone porta all’ampliamento delle esperienze. Alcuni possono correre il rischio di apparire superficiali, perché mostrano di stancarsi presto, questo può avere affetti sul singolo, che rischia di sentirsi escluso dal mondo.

Dopo aver consultato pianeti e stelle, Paolo Fox ha reso note le sue previsioni per l’oroscopo per la giornata di domani mercoledì 29 dicembre 2021 per il segno dei Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli per mercoledì 29 dicembre

I nati sotto il segno dei Gemelli dovranno fare particolarmente attenzione al transito in contrasto con Giove, perché potrebbe comportare intoppi. Se ci sono trattative in corso o se si è prossimi alla conclusione di un accordo, vi potrebbero essere ritardi indesiderati. L‘umore ne risentirà in questo giorno di fine 2021. Già da adesso il 2022 si presenta come una vera e propria sfida.

Starà ai Gemelli riuscire a far fronte a ogni ostacolo, per trovare l’equilibrio interiore. A Capodanno la Luna sarà in opposizione. Questo deve essere inteso come un consiglio a prediligere feste con poca gente fidata.

Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio: Gemelli

I Gemelli che hanno voglia di trovare un nuovo amore o che desiderano rinnovare le loro relazioni trovano il cielo favorevole.

Le stelle sono positive, ma lasciano forti incertezze per la giornata di Capodanno.

Il consiglio è di stare in compagnia di gente simpatica e di sfruttare il proprio fascino. Non si escludono i ritorni di fiamma.

Dal punto di vista lavorativo, quella dal 27 dicembre al 2 gennaio sarà una situazione di crescita, che necessiterà di una strategia per far fronte ai nemici. Chi ha attività indipendenti e ha fatto richieste riceverà presto risposte. Dispute burocratiche potrebbero allungare i tempi di incasso delle cifre che vi spettano. Chi lavorerà a Capodanno vivrà momenti di grande tensione.

A livello di benessere, i Gemelli dovrebbero riuscire a trovare il tempo di prendersi cura di sé stessi, evitando situazioni stressanti.