Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 dicembre Leone: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Domani

Dopo aver consultato i suoi fidati astri e pianeti, Paolo Fox ha rivelato quali sono le previsioni dell'oroscopo per la giornata di domani mercoledì 29 dicembre per il Leone.

La determinazione e l’orgoglio sono le caratteristiche che più contraddistinguono le persone del segno del Leone. Chi le conosce sa di poter ricevere grande calore affettivo da loro e lealtà in amicizia. Ai Leone non manca di certo l’ego, che va nutrito con apprezzamenti e complimenti. Difficilmente una persona di questo segno si lascerà mettere i piedi in testa.

Osservando il momento di stelle e pianeti, Paolo Fox ha rivelato quali saranno le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domani mercoledì 29 dicembre per il segno del Leone. Ecco che cosa è in grado di anticipare il noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox Leone per mercoledì 29 dicembre

Cari Leone, in questi giorni di attesa del 2022, Paolo Fox vi anticipa già che le giornate di venerdì e sabato saranno fortunate perché sotto la protezione della Luna. Riflettete sulla vostra vita, ragionando bene per capire su quali basi fondare la ripartenza. Chi ha dato molte energie al lavoro dovrà riposarsi. La stanchezza vi suggerirà di staccare la spina per un po’, prendendo del tempo per voi stessi.

Alcuni spegneranno il telefono, per essere sicuri di venire disturbati il meno possibile e rilassarsi.

Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio: Leone

I grandi progetti amorosi potrebbero presto trovare realizzazione per i nati sotto il segno del Leone.

Tempi positivi quindi per l’organizzazione di convivenze o matrimoni. Capodanno sarà un momento particolarmente propositivo. Non è più tempo di rimandare, ma di agire!

In ambito lavorativo, i Leone cercano nuove alleanze.

La sensazione di insoddisfazione alimenta l’ambizione e la voglia di cambiare. L’emotività è da evitare perché potrebbe comportare errori. Chi sta attendendo promozioni potrebbe presto ricevere risposte positive.

La giornata di domani potrebbe farvi sentire particolarmente stanchi, per questo motivo è meglio darsi tempo e ascoltarsi. La situazione migliorerà a Capodanno.