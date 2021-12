Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 dicembre Pesci: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha previsto come sarà la giornata di domani mercoledì 29 dicembre per amore, lavoro e benessere per tutti i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci e per tutta la settimana.

Gli abitanti del segno dei Pesci sanno come capire le emozioni delle persone che li circondano, cogliendo subito tutto ciò che non va. La sua sensibilità lo porta a vivere le amicizie con grande intensità e fa si che senta una spiacevole sensazione di tradimento se qualcosa smette di funzionare. I Pesci sono grandi lavoratori, ma amano anche dormire, quando ne anno occasione

Paolo Fox ha osservato i movimenti di pianeti e stelle per il segno dei Pesci e ha comunicato le sue previsioni per l’oroscopo della giornata di domani, mercoledì 29 dicembre.

Come andranno le feste natalizie?La fine dell’anno secondo Paolo Fox, segno per segno!

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Pesci per mercoledì 29 dicembre

I nati sotto il segno dei Pesci hanno fatto fronte a molte novità in quest’ultima parte del 2021. Adesso per loro la vita ha un altro sapore e non si lasciano più condizionare da quanto di negativo è accaduto in passato. Paolo Fox crede che stiate ormai imparando a capire che non bisogna mai fare i confronti fra passato e presente. La vita deve essere presa così come viene, senza grossi ripensamenti su quanto è accaduto.

Il nuovo modo di pensare potrebbe rappresentare uno slancio verso un futuro roseo e ambizioso.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio: Pesci

Il passato pesa ancora sulla situazione amorosa dei Pesci, che sono ancora feriti da alcune delusioni.

Le scelte importanti hanno ancora conseguenze e non solo a livello emotivo. Lo sguardo rivolto verso al futuro non deve essere negativo. Chi cerca l‘anima gemella potrà trovare la voglia di rimettersi in gioco.

Sul lavoro non bisogna rimandare nulla.

Se qualcosa non piace in ufficio, è meglio consultare chi potrebbe dare una mano. Dal 29 gennaio partiranno nuovi progetti. Meglio evitare sfoghi e polemiche inutili.

Le cure estetiche che possono aiutare il benessere devono essere effettuate in questo periodo. Vanno curati tanto i rapporti interpersonali quanto il proprio corpo.