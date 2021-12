Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 dicembre Sagittario: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Domani

Paolo Fox annuncia l'oroscopo per la giornata di domani mercoledì 29 dicembre secondo le sue previsioni elaborate guardando il movimento di stelle e pianeti in queste ore.

Il segno più intraprendente di tutto lo Zodiaco è senza dubbio il Sagittario, che si aggiudica anche il primato di segno più imprevedibile. La sua volontà di cambiamenti è inarrestabile e può riguardare gli amori, il luogo in cui vive e il lavoro. Chi vi appartiene è solitamente una persona molto mite e comprensiva, che non manca mai di concentrare l’attenzione su di sé.

Guardando i movimenti degli astri e dei pianeti, Paolo Fox ha riflettuto sulle previsioni per l’oroscopo per la giornata di domani mercoledì 29 dicembre per il segno del Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario per mercoledì 29 dicembre

A partire dalla giornata di domani, fino a venerdì, i Sagittario vivranno giorni di forza. Alcuni potranno vivere la tentazione di concedersi una scappatella, ma è importante fare attenzione a non commettere passi falsi. Questo consiglio, spiega Paolo Fox, vale soprattutto se si stanno già vivendo due storie parallele. In vista di Capodanno è importante cercare di organizzare una festa divertente, che vi permetta di stare bene con voi e con gli altri.

L’intera giornata di mercoledì potrebbe risultare un po’ fiacca e poco interessante, ma giovedì cambierà tutto.

Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio: Sagittario

Marte transita sul segno del Sagittario e in amore si vivranno situazioni eccitanti.

Dal 31 in poi ci saranno interessanti occasioni di vivere al meglio i legami ai quali si tiene particolarmente già adesso e per fare nuovi passi. Ottimo momento anche per iniziare nuove storie.

Sul lavoro i Sagittario saranno assistiti da Mercurio che porterà avanti le loro richieste e da Marte che aiuterà dal punto di vista dei contatti. Le prossime settimane saranno colme di progetti e programmi. Attenzione però alle spese, ci sono debiti da affrontare.

La salute sarà assistita da Marte e dalla Luna. L’azione dei pianeti è sotto controllo e assicura una buona carica.