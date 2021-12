Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 29 dicembre Toro: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha rivelato cosa riserva la giornata di domani mercoledì 29 dicembre per le persone nate sotto il segno del Toro in amore, lavoro e benessere, consultando gli astri.

I nati sotto il segno del Toro sono persone affidabili, presenti e determinate nel vivere i loro rapporti di amicizia, vivendo comunque i sentimenti in maniera razionale. A volte possono apparire come gelosi e ansiosi, ma la loro inconfondibile energia è ciò che più li contraddistingue. Questo segno di terra bada particolarmente alle finanze, ma è capace di aprirsi anche a slanci romantici, dimostrandosi talvolta anche generoso.

Per la giornata di domani, mercoledì 29 dicembre, il noto astrologo Paolo Fox ha consultato le stelle, scoprendo le previsioni dell’oroscopo per i nati sotto il segno del Toro.

Oroscopo Paolo Fox Toro per mercoledì 29 dicembre

I Toro saranno contenti di sapere che il loro segno è fra i migliori della classifica di domani. Il loro anno non è stato certo semplice. Ci sono stati momenti altalenanti, anche a causa di uno scontro ostile con Saturno. L’estate non è stata delle più semplici eppure già nei mesi di autunno avete conosciuto un lento miglioramento. Dal 2020 avete Urano nel vostro segno e questo ha comportato grandi cambiamenti, soprattutto dal punto di vista professionale.

Il prossimo anno dovrete confermare tutto ciò che avete fatto di buono in questi due anni. Chi sta vivendo una storia importante potrà realizzare grandi progetti insieme al partner.

Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio: Toro

Venere continua a garantire una fase positiva in amore per i nati sotto il segno del Toro anche in questa settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio.

Gli amori già nati continueranno a essere vissuti al meglio.

Chi è alla ricerca di novità, potrà trovarsi di fronte a compagnie simpatiche con le quali condividere avventure.

Il lavoro metterà i Toro a dura prova. Le tensioni addossate dagli altri graveranno particolarmente e ci sarà grande desiderio di essere finalmente notati e valorizzati per ciò che si è capaci di fare. Forse, alla fine di questo periodo, i Toro potranno decidere di prendere una pausa di riflessione.

A livello di benessere, questa settimana sarete particolarmente provati, ma i molti impegni si riveleranno fruttuosi. Attenzione alle situazioni di conflitto, da evitare.