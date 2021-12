Rabbia e vendetta! Fai attenzione a non far arrabbiare uno di questi 5 segni dello zodiaco: sono i più vendicativi e spietati.

Oroscopo

Tra i segni zodiacali ci sono quelli più fortunati o quelli più romantici, oppure ancora quelli che amano fare l’amore. Ad esempio nella classifica dei segni che sono maggiormente passionali sotto le coperte ci sono Scorpione, Leone, Toro, Sagittario e al primo posto il Capricorno. Ma per quanto riguarda invece quelli più vendicativi? Del resto l’istinto può portare a cose buone ma anche meno buone e alcuni segni zodiacali lo sanno bene.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

5° posto: Cancro

Con grande stupore infatti nella classifica dei più cattivi vendicatori c’è il segno del Cancro.

In molti non se lo aspetterebbero ma i nati sotto questo segno non si fanno scrupoli nel vendicarsi. I nati sotto il segno del Cancro non sono inclini al perdono ed allontanano dalla propria vita chiunque si sia macchiato di una colpa. Soffrirà probabilmente, ma accetterà il dolore come parte della vita.

4° posto: Scorpione

La scure dello Scorpione cala spesso e volentieri. I nati sotto questo segno non amano gli inganni e la vendetta è il loro pane quotidiano: ci pensano, programmano, mettono in atto. Non importa quanto deve passare prima che possono attuare il loro piano, ma accadrà.

Il tempo non è un problema, l’importante è ottenere il massimo effetto possibile perché tutti sappiano che hanno colpito nel segno.

3° posto: Bilancia

Anche i nati sotto questo segno possono essere dei grandi vendicativi. La Bilancia è un segno che tende a non dire mai quando qualcosa gli crea fastidio, soprattutto per paura di essere giudicato, ma la vendetta arriva e anche potente proprio perché accettare il torto non è una sua prerogativa.

2° posto: Capricorno

I Capricorno sono tra i segni più vendicativi dello Zodiaco. Lo si può vedere nel loro sguardo, dato che la pazienza non è la loro più grande virtù non attendono nemmeno un secondo e colpiscono come se ne andasse della loro sopravvivenza.

Non lasciano passare nulla e non gli importa se la vendetta potrebbe colpirli indirettamente, l’importante è colpire duro l’avversario.

2022 anno fortunato? Sì, ma solo per questi 4 segni zodiacali secondo Paolo Fox.

1° post al Toro

Il segno del Toro si aggiudica il primo posto tra i segni più vendicativi. Le persone nate sotto il segno del Toro non si fanno molti problemi a mostrare palesemente la rabbia e il disprezzo verso qualcuno. Sanno dare grande fiducia e spesso passano sopra a qualche piccolo torto, ma tirare la corda con loro non è mai una buona idea: una volta deciso che avete superato il limite il Toro accarezza subito l’idea della vendetta e non ha molti dubbi sul metterla in pratica.