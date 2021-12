Oroscopo di domani 30 dicembre per Scorpione, Cancro e Pesci: tutti i segni e le previsioni

Oroscopo di Domani

Le previsioni dell'oroscopo di domani per i segni di acqua promettono romanticismo per tutti, ma fisico a pezzi per qualcuno: per fortuna l'umore non verrà intaccato per tutta la giornata.

Ultimi giorni del 2022 anche per lo Zodiaco, con i pianeti che fanno sentire la loro influenza ai segni d’acqua: Scorpione un po’ ko con la salute (ma morale sempre molto alto) e Pesci sull’onda dell’entusiasmo di fine anno.

Oroscopo di domani 30 dicembre scorpione: amore alle stelle, ma salute ko

Ormai sentite anche voi profumo di festa e di cambiamento (un anno nuovo che inizia per voi è sempre un momento euforico) ma purtroppo è il fisico che non regge: niente di drammatico, ma ogni tanto anche gli invincibili come vuoi crollano a terra.

Per fortuna accanto a voi c’è la vostra dolce metà che non vede l’ora, per una volta, di potervi coccolare come di solito non gli permettete di fare.

Se a Natale sono tutti più buoni, a Capodanno lo sono gli scorpioni: nonostante gli acciacchi non negate un sorriso e una mano a nessuno, neppure al collega dispettoso che chiede soccorso per un lavoro a poche ore dalla vostra partenza per il weekend lungo. Domani sarete capaci di tenere il pungiglione a posto: niente frecciatine, solo una strizzata d’occhio da parte vostra, che con il 2021 chiudete i conti in pace.

Oroscopo di domani 30 dicembre Cancro: lasciatevi abbandonare al romanticismo

Al contrario degli Scorpione, voi siete in ottima forma. E meno male: per questo capodanno avete promesso meraviglie e infatti vi metterete a spadellare, incollare centrotavola e comprare decorazioni di prima mattina.

Ottime notizie per l’amore: questa volta il romanticismo la vince sul vostro comportamento di coppia solitamente ingessato, ed avete una gran voglia di cenette a lume di candela.

Può essere un’ottima occasione per festeggiare in coppia prima del veglione, per rimanere leggeri e guardarsi negli occhi.

Oroscopo di domani 30 dicembre per pesci: si entra nel clou delle vacanze

Domani vi sentirete ancora in vacanza, quantomeno con la testa: anche se il vostro corpo è tornato a casa -o in ufficio- voi state solo aspettando che arrivi il 31 sera, per rituffarvi nell’atmosfera di festa.

Fate bene: quest’anno avete dovuto sacrificare troppo tempo al “dovere” a discapito del “piacere”, e dovete accumulare energie per un 2022 che inizierà con il botto (oltre che con i botti).

