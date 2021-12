Politica

Super Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, con obbligo vaccinale esteso a tutti i settori dal pubblico al privato, all’autonomo. È l’auspicio di Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione, che approderebbe in Consiglio dei Ministri con il “sogno” di raggiungere così la vaccinazione di altri 2-3 milioni di persone contro il Covid e ridurre ai minimi termini i rischio contagi.

Super Green pass a lavoro: il piano Brunetta per settore pubblico, privato e autonomo

La guerra contro il Coronavirus si combatte anche sul posto di lavoro, dove presto l’auspicio di Renato Brunetta potrebbe tradursi in realtà con l’introduzione della vaccinazione obbligatoria per tutte le categorie del pubblico, del privato e del lavoro autonomo.

Il ministro per la Pubblica Amministrazione non ha dubbi sul nodo vaccini per i lavoratori, come precisato durante la sua visita a Norcia di poche ore fa: “Quello a cui io aspiro, ma penso che ci arriveremo nel più breve tempo possibile, è applicare il Super Green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico, privato e autonomo“. In questo modo, secondo il titolare del dicastero, si potranno vaccinare “altri 2-3 milioni di persone“.

“Veniamo da una storia di successo – ha dichiarato Brunetta –, quella del Green pass e del Super Green pass.

Adesso siamo nella terza dose ed è ormai dimostrato scientificamente che chi la fa o è immune o, se per caso subisce l’infezione, il contagio di fatto dà origine a un raffreddore o poco più. Quindi nessuna o poche ospedalizzazioni e certamente rischi ridotti a zero o quasi. Quindi noi dobbiamo immunizzare quelli che mancano, i no vax per paura o per convinzione“.

“Il 27 dicembre di un anno fa, la prima vaccinazione anti-Covid dava il via anche nel nostro Paese alla più grande sfida sanitaria dell’intera storia dell’umanità contro una pandemia.

Ora occorre accelerare sulle terze dosi e sulle vaccinazioni dei bambini” ha scritto infine su Twitter, sottolineando la necessità di velocizzare la campagna vaccinale in corso.

Brunetta sull’esperienza di Governo: “10 mesi esaltanti“

A margine della visita a Norcia, il ministro Brunetta ha risposto alle domande di Ansa sull’eventuale passaggio di Draghi al Quirinale, tracciando anche un bilancio delle prime battute dell’esecutivo guidato dall’ex presidente Bce.

“Posso solo dire – ha affermato Renato Brunetta – che questi 10 mesi di Governo con Draghi sono stati esaltanti per me, per tutti i miei colleghi e per il Paese che non solo ha raggiunto livelli di crescita straordinari, tra i primi nel mondo, al 6,2-6,3%, ma ha avuto anche riscontri dal punto di vista dell’uscita dalla pandemia all’avanguardia rispetto ad altri Paesi.

Mi sento onorato di aver partecipato e di partecipare a questo Governo“.