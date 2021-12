Mollo tutto! Ecco i 4 segni più arrendevoli dello Zodiaco. Vi ci ritrovate?

Oroscopo

C’è chi tende a ricercare sempre il miglioramento e chi, forse per un po’ di pigrizia, a desistere. Lo stesso atteggiamento diventa ancor più evidente quando ci sono problemi o questioni da risolvere. Davanti alla scelta tra resistere con tutte le proprie forze o mollare tutto, lo Zodiaco si spacca in due. È così che a segni molto determinati (forse anche troppo) si contrappongono segni zodiacali decisamente arrendevoli. Scopriamo insieme quali sono proprio questi ultimi. E tu, sei tenace o rinunci facilmente?

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro ricercano a tutti i costi il comfort, ciò che li mette in una situazione scomoda va necessariamente eliminato. Sono aperti a tutto, a patto che tutto si faccia come è più comodo per loro e questo, ovviamente, è impossibile. Spesso dunque si trovano a venir meno ad appuntamenti ed impegni importanti. Chi ha a che fare con qualcuno del Cancro lo sa.

Bilancia

Gli amici della Bilancia sono forse tra i più pigri in assoluto. A loro va però riconosciuto l’impegno con cui cercano di divincolarsi da qualsiasi responsabilità, piccola o grande che sia.

È tipico del loro atteggiamento mostrarsi neutri nei confronti di dinamiche o discussioni particolari. Si definiscono persone pacifiche ed amorevoli, non è che (forse) questo atteggiamento è dovuto ad un profondo disinteresse ed alla poca voglia che hanno di esporsi?

Acquario

L’Acquario è un altro dei segni dello Zodiaco famoso per la sua arrendevolezza. Spesso ha un atteggiamento contraddittorio, intraprende nuove esperienze con euforia per poi mollare alla prima difficoltà.

Soffre della sindrome dell’entusiasmo del primo giorno e colleziona lezioni “prova” di Yoga, pilates e palestra.

Neanche il pensiero di svolgere un attività in compagnia lo spinge ad essere più costante e determinato.

Pesci

È tipico dei Pesci provare ad evadere dalla realtà e da tutte le sue complicazioni. I problemi come le responsabilità gli mettono addosso una gran voglia di scappare, a costo anche di lasciare qualcuno nei pasticci. È per questo che dopo una giornata intensa, per non pensare, si concedono un buon libro o un bel film.