Oroscopo di domani 2 gennaio per Gemelli, Bilancia e Acquario: tutti i segni e le previsioni

L'oroscopo di domani 2 gennaio per Gemelli, Bilancia e Acquario: nessuna tempesta all'orizzonte, ma occhio a tenere a freno gli accessi d'ira per qualcuno.

L’anno è ufficialmente cominciato e per i segni di aria si tratterà di un cammino tra alti e bassi. Per ora, comunque, niente paura: il 2 gennaio non ha brutte sorprese per nessuno di voi.

Leggi anche l’oroscopo del 2022 per tutti i segni di:

A volte vi basta davvero poco per accendervi: una tazza messa nel posto sbagliato o 10 minuti di ritardo ad un appuntamento e vi accendete come micce, per la “gioia” del partner. Domani però cercate di trattenervi: ingoiare qualche rospo potrebbe essere salvifico per garantire a voi ed a tutta la famiglia una giornata di pace.

Vedrete che la sera, quando sarete in pace con voi stessi, magari a godervi un film con coloro che amate, vi sembrerà immediatamente la scelta migliore.

Verso sera, occhio alla salute: una sciarpa in meno del solito potrebbe trasformarsi in una brutta cervicale che, di conseguenza, porterebbe ad un lunedì decisamente in salita.

Oroscopo di domani 2 gennaio per i Bilancia: una giornata di tranquillità perfetta per rimettervi in sesto

Se da una parte queste vacanze ve le siete godute solo in parte perché il lavoro vi ha continuamente tirato le orecchie, ora potrete tirare qualche sospiro di sollievo.

Una domenica di sole è quello che vi serve: approfittatene per una passeggiata all’aperto e per godervi le ultime ore con la famiglia al gran completo.

Ottime notizie a tema finanziario: quegli investimenti su cui avevate dei dubbi si riveleranno oggi delle ottime sorprese: cogliete la palla al balzo e cavalcate l’onda.

