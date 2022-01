Oroscopo di domani 2 gennaio per Toro, Vergine e Capricorno: tutti i segni e le previsioni

Oroscopo di Domani

L'anno è iniziato e per i segni di terra sono in serbo grosse novità: domani però ci si potrà godere una domenica nel relax, che ognuno di voi vivrà secondo la propria natura.

L’anno dei segni di terra comincia alla grande: si allontanano i musi lunghi del Natale e ci si ributta nel tran tran quotidiano, per per alcuni di voi è la cosa migliore in assoluto.

Oroscopo di domani 2 gennaio per il Toro: da oggi comincia la dieta, ma non coinvolgete i familiari

Con le feste e il veglione appena passato -e più che abbondante- avete forse un po’ esagerato ed ora i pantaloni non si chiudono più. Poco male: il 2 gennaio vi svegliate in vena di sobrietà alimentare. Una colazione leggera, un po’ di ginnastica e l’eliminazione dei carboidrati per il resto della giornata.

Un lieve scontento si solleva dalle parti della vostra metà, che non ha nessuna intenzione di mettersi a dieta come voi.

Oroscopo di domani 2 gennaio per la Vergine: pronti a tornare al lavoro, ma per ora concentrati sul fai da te

Se c’è qualcuno che fa davvero la lista dei buoni propositi per l’anno nuovo, quelli siete voi: avete preso carta e penna e vi siete segnati tutte le cose da fare.

Il 2 gennaio sarà per voi la giornata adatta a smarcare qualche voce nella lista: può essere il camino da pulire o l’armadio da sistemare, poco importa: sarete presi da attività di restauro casalingo di ogni sorta, perché volete cominciare il 2022 con il piede giusto.

Attenzione a non concentrarvi troppo sui lavori di casa o le questioni di contabilità: potreste trovarvi a sprecare una delle ultime giornate con i vostri cari, che potrebbero decidere di farvela pagare.

Oroscopo di domani 2 gennaio per il Capricorno: non si festeggia più e voi finalmente vi riposate

Non siete certo il segno più festaiolo dello zodiaco e non vedevate l’ora di essere fuori dal circo dei pranzi parentali, dei veglioni, dei regali e del chiasso generale.

Per voi sarà una desiderata domenica di riposo e solitudine, finalmente di nuovo nell’intimità di casa, con poche e valide persone.

