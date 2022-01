Oroscopo Paolo Fox Leone domani 5 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 5 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi amici del Leone, nel corso di questa giornata di mercoledì sembra che l’amore possa assumere due strade, in base a come voi decidete di comportarvi con il partner.

Ricordate che potete evitare i problemi, ma dovete volerlo. Non è la giornata per polemizzare inutilmente, con quella Luna opposta potreste solamente finire per rimetterci voi, occhio.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 5 gennaio: amore

In amore, insomma, sembra che la vostra relazione possa trovarsi ad una sorta di bivio, carissimi Leone impegnati stabilmente. Potrete, infatti, decidere di sollevare qualche questione scomoda, poco serena e che potrebbe anche comportare grandi complicazioni per voi.

Oppure, in alternativa, riuscendo a mordervi la lingua per questa volta, forse tutto procederà almeno tranquillamente.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 5 gennaio: lavoro

Neppure sul lavoro sembrate poter fare grandissime cose, cari amici del Leone, ma certamente sarà importante impegnarsi, ed evitare nuovamente di polemizzare su ogni cosa non vi vada bene. State buoni e tranquilli, in disparte e senza pretendere di raggiungere chissà che risultato.

Potete uscirne illesi, ma dovrete anche ridurre i contatti con colleghi e superiori.

Le previsioni per la settimana del Leone

Cari nati sotto il segno del Leone, la settimana che state attraversando non certamente iniziata nel migliore dei modi, ma sembra anche poter migliorare progressivamente. Le coppie sorte da poco faticheranno parecchio, almeno secondo le letture di Paolo Fox, mentre voi single chissà che possiate conoscere qualcuno! Il lavoro procederà, senza infamia e senza lode alcuna.

