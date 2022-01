Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 6 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 6 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Gemelli! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari amici dei Gemelli, questa giornata di giovedì sembra essere illuminata da una fantastica Luna che si andrà ad unire a Mercurio, permettendovi di incappare qui e là in alcune ottime occasioni o fortune, che però siete voi a dover cogliere.

Sul lavoro siate ancora cauti e, soprattutto, pazienti, meglio non cercare di affrettare i tempi, ma neppure prendersi in carico troppe cose.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 6 gennaio: amore

La giornata amorosa che, insomma, sembra attendervi alle porte di questo giovedì, carissimi amici dei Gemelli impegnati, non sembra essere particolarmente emozionante. Sembrate, infatti, sentirvi un pochino troppo nervosi, con il concreto rischio che finiate per credere che la causa sia il partner.

Meglio lasciar perdere i litigi in questo momento, non ne ricavereste nulla.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 6 gennaio: lavoro

Quello che, invece, sembra potervi attendere sul posto di lavoro nel corso di giovedì, cari Gemelli, sarà decisamente all’insegna della cautela. Sapete che ultimamente le cose non sono andate affatto bene sul lavoro per voi, ed ora quel nervosismo che avvertite potrebbe essere proprio dovuto a questo.

Non seguite inutilmente troppe cose, ci sarà tempo anche per quello!

Le previsioni per la settimana dei Gemelli

L’ottima settimana amorosa che state attraversando voi carissimi nati sotto il segno dei Gemelli sembra voler continuare almeno fino a domenica, ovviamente! Siete voi single a goderne, mentre forse per le coppie il periodo che Paolo Fox legge e interpreta nei vostri piani, non sembra essere affatto favorevole. Il lavoro, dopo un buon inizio, sembra aver rallentato.

