Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 7 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 7 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Queste ultime giornate per voi amici della Bilancia non sembrano essere state particolarmente positive per l’amore, avendovi lasciato sulle spalle un pochino di stress e tensione.

Ora cercate di mantenere la calma, perché così facendo potrete riuscire a superare queste 24 ore senza problemi o fastidi! Anche sul lavoro occorre calma, ma anche una buona dose di moderazione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 7 gennaio: amore

In amore, insomma, questa giornata non sembra ancora essere particolarmente serena o gratificante, carissimi amici della Bilancia. Nulla di grave, perché almeno mantenendo la calma e stando attenti a cosa dite, potete evitare ogni nuovo problema, attraversando almeno una giornata tranquilla, per quanto distaccata possa sembrarvi.

Presto cambierà, siate cauti!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 7 gennaio: lavoro

Neppure quello che, invece, sembra attendervi sul posto di lavoro sarà particolarmente soddisfacente. Anche in questo caso le parole d’ordine della giornata saranno calma e cautela. Evitate, soprattutto, di litigare con colleghi e superiori, specialmente se la questione che volete sollevare sembra essere futile, cari amici della Bilancia.

Non fatevi abbattere.

Le previsioni per la settimana della Bilancia

Questa settimana non è stata certamente delle migliori per voi carissimi nati sotto il segno della Bilancia. Nulla di troppo grave dovrebbe essere successo, ma in alcuni momenti la vostra pazienza ha vacillato, magari causando qualche questione con il partner, almeno secondo le letture di Paolo Fox. Il fine settimana può essere importante per recuperare, non demordete!

