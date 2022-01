Oroscopo Paolo Fox Leone domani 7 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 7 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici del Leone, inutile sottolineare come questa settimana continuerà a causarvi un paio di fastidiosi problemi, specialmente a causa di quell’opposizione di Marte.

Il periodo che si aprirà con questo venerdì sembra poter essere a tratti decisamente complesso, ma come sempre potete uscirne vittoriosi, rivoltandolo a vostro favore! Se avete delle cose da sistemare, fatelo ora.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 7 gennaio: amore

L’amore in questo venerdì sembra essere piuttosto tranquillo, senza nessun grande stravolgimento ad attendervi da nessuna parte, carissimi Leone! Godetevi il bel clima con il vostro partner, e se foste stati colpiti da una qualche crisi nell’ultimo periodo, allora sappiate che sembrate poterla sistemare senza troppo problemi!

Amici single, voi state tranquilli per ora.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 7 gennaio: lavoro

Quanto, invece, sembra attendervi alle porte di questa giornata lavorativa, carissimi Leone, non sembra essere per nulla soddisfacente. Certo, non dovrete affrontare problemi o sfide di pressoché nessuna natura, ma nel frattempo sarà anche difficile impegnarsi e raggiungere qualche nuovo risultato.

Pensate solo alle cose semplici, il resto verrà in momenti migliori!

Le previsioni per la settimana del Leone

Amici nati sotto il segno del Leone, sembra che questa vostra settimana che sta ormai giungendo al suo termine, vi abbia lasciato un pochino di amaro in bocca. Nulla di grave, almeno secondo le letture fatte da Paolo Fox, perché almeno in amore le cose dovrebbero andare bene, garantendo anche a voi single di incappare in qualcuno di nuovo ed entusiasmante!

