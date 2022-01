Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 7 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 7 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Sagittario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Un venerdì leggermente sottotono sembra attendere voi amici del Sagittario, dopo una settimana che si è rivelata, in realtà, decisamente bella in parecchi punti e momenti.

La Luna ora è opposta e vi invita ad essere prudenti, oltre che pazienti, anche se nella realtà dei fatti non sembra poter causare nessun grande fastidio! Non litigate con nessuno e rimanete concentrati sul lavoro!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 7 gennaio: amore

La giornata amorosa che sembra, invece, potervi attendere alle porte di questo venerdì non sembra avere particolari soddisfazioni in serbo per voi, ma neppure nessun grande problema, non fasciatevi la testa in anticipo!

Rincorrete quell’idea di felicità, stabilità e serenità che vi piace tanto, e per farlo la scelta migliore sarà sicuramente cercare di evitare ogni sorta di litigio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 7 gennaio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, in questo periodo la Luna non sembra volervi veramente lasciare liberi di fare grandissime cose o passi avanti, cari Sagittario. Niente di grave, anche e soprattutto perché ultimamente avete fatto veramente delle ottime cose, ed ora è anche giusto che ve la prendiate con calma, magari riposandovi anche, che non è certo una brutta idea con quella stanchezza!

Le previsioni per la settimana del Sagittario

Questa vostra settimana, almeno secondo le letture fatte al suo inizio da Paolo Fox, sembra essere stata veramente ottima, così come lo sarà anche il fine settimana, carissimi nati sotto il segno del Sagittario! Anche voi single avreste dovuto trovare qualcosa di nuovo in questo momento, ma se così non fosse allora cercate di non sprecare le prossime giornate!

