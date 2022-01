Cosa fare nel Week end a Roma, Milano, Torino e Napoli? Gli eventi dell’8 e 9 gennaio nelle città italiane

Sai che...

Dopo l’Epifania, il 2022 ci regala un ultimo weekend prima del ritorno alla quotidianità. Anche se il picco di contagi invita tutti, come sempre, alla prudenza, ci sono molte attività che si possono organizzare nei prossimi due giorni. Scopriamo dunque cosa fare nel weekend nelle più importanti città italiane.

Cosa fare nel weekend a Torino?

A Torino il weekend dell’Epifania è ricco di eventi e mostre da non perdere. Cominciamo con il segnalarvi la mostra Diabolik alla Mole che celebra il ‘Re del terrore’ inventato dalle sorelle Giussani che quest’anno compirà 60 anni. L’8 e il 9 gennaio sono gli ultimi 2 giorni per poter visitare la mostra In between di Fabio Viale, uno degli artisti italiani più noti della scena internazionale contemporanea.

La spettacolare raccolta di marmi è in mostra ai Musei Reali, un polo nel quale grazie ad un biglietto cumulativo potrete visitare anche altre interessanti mostre e collezioni.

Non manca neanche il teatro, con lo spettacolo Non è come sembra di Angelo Pintus che, dopo il grande successo delle prime repliche, torna sul palco del Colosseo.

Infine, le attività all’aperto. Il weekend dell’Epifania è l’ultima occasione per ammirare le Luci d’artista per le vie cittadine e domenica 9, come ogni 2ª domenica del mese dal 1985, si terrà il celebre Gran Balon.

Nel caratteristico quartiere Borgo Dora, oltre 300 banchi di antiquariato, vintage e collezionismo coloreranno l’intera giornata del 9 gennaio.

Cosa fare nel weekend a Milano?

Nel primo fine settimana di saldi, le vie dello shopping di Milano saranno brulicanti di persone, ma non mancano anche tante altre attività. La prima che vi segnaliamo è una mostra (gratuita) di sculture all’aperto presso l’Orto Botanico di Brera. 25 opere, realizzate da artisti moderni e contemporanei, immerse in un luogo suggestivo e bucolico.

A Palazzo Reale invece questo sarà l’ultimo weekend disponibile per ammirare la mostra Tullio Pericoli. Frammenti, una grande retrospettiva dedicata all’artista marchigiano classe ’36 che dal 1961 vive e lavora all’ombra della Madonnina.

Da non perdere lo spettacolo di marionette Pinocchio, in scena al Piccolo Teatro Grassi, così come Comincium! del duo comico Ale e Franz sul palco del Teatro Lirico. Per entrambe gli spettacoli si tratta degli ultimi giorni perché la loro programmazione terminerà domenica 9 gennaio.

Passando alle attività all’aperto: ultimo weekend disponibile per visitare il Villaggio delle Meraviglie, l’evento natalizio più longevo della città che, dopo l’edizione digitale dello scorso anno, è tornato ad animare i giardini Indro Montanelli di Porta Venezia.

Ed infine il mercato di Solidando. Domenica 9 gennaio, in via Santa Croce, troverete gli stand di 50 produttori agricoli e 20 vignaioli per assaggi, degustazioni e acquisti enogastronomici.

Cosa fare nel weekend a Roma?

Anche per chi passerà il weekend dell’8 e 9 gennaio a Roma tanti appuntamenti da non perdere. Iniziando dalle mostre, oltre ai meravigliosi Musei Capitolini ed alle loro collezioni permanenti, vi segnaliamo qualche esibizione in scadenza.

Alle Scuderie del Quirinale, ultimi 2 giorni per visitare L’inferno di Dante. Questo è l’ultimo fine settimana anche per la mostra All about Bansky al Chiostro del Bramante, per scoprire tutto quel che c’è da sapere sull’artista sconosciuto più noto al mondo.

Rimanendo in tema street art, solo l’8 gennaio a partire dalle 11.00, sarà possibile prenotare una passeggiata con visita guidata a San Paolo per scoprire tutte le opere murali presenti nel quartiere. Il giorno successivo, domenica 9, è invece in programma una passeggiata tra Testaccio e Ostiense dedicata alla scoperta dell’archeologia industriale.

Per quanto riguarda il teatro, sabato 8 fa il suo esordio La Traviata eseguita dall’orchestra de I Virtuosi dell’opera di Roma presso la chiesa di San Paolo dentro le mura mentre il 9 termina la programmazione di Orgoglio e Pregiudizio al teatro Ambra Jovinelli per la regia di Arturo Cirillo.

Cosa fare nel weekend a Napoli?

A Napoli sono in corso mostre memorabili. Il MANN ha in programma visite ed attività straordinarie dedicate ai più piccoli per questo ultimo fine settimana prima del rientro a scuola. Presso la chiesa di San Potito è possibile visitare la grande mostra internazionale Claude Monet: The Immersive Experience mentre al Maschio Angioino sono esposte le strepitose opere del fotografo visionario David LaChapelle. Questo sarà anche l’ultimo weekend disponibile per visitare la mostra Il caos dentro dedicata alla vita e all’arte di Frida Kahlo.

Per terminare al meglio de festività natalizie, sabato 8 sarà possibile passeggiare in San Gregorio Armeno per l’ultimo giorno della Fiera di Natale giunta alla sua 150esima edizione. Entro domenica 9 invece sarà possibile inoltre ammirare gratuitamente il Presepe Favoloso presso la basilica di Santa Maria della Sanità.

Infine gli appuntamenti imperdibili con le meraviglie della Napoli sotterranea. Per questo weekend sono in programma visite per un nuovo percorso nel sottosuolo sotto il decumano maggiore di via Tribunali a 35 metri di profondità. Un percorso tra le cisterne dell’antico Acquedotto della Bolla di epoca greca denominato oggi Museo dell’Acqua.