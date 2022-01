Verissimo anticipazioni: ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin in onda sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022

Programmi TV

Dopo la lunga pausa per le festività natalizie tornano in televisione Silvia Toffanin e la sua trasmissione Verissimo. La trasmissione che va in onda su Canale5 nel fine settimana tornerà con un carico importanti di ospiti nelle prime due puntate dell’anno che si terranno sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022. A partire dalle ore 16:30 il pubblico della rete Mediaset potrà tornare ad ascoltare gli interessanti racconti personali e le varie esperienze di tutti gli ospiti che arriveranno in studio. Tutti i nomi degli ospiti che saranno presenti in trasmissione per le interviste della conduttrice nelle due puntate di questa settimana che vanno in onda l’8 ed il 9 gennaio 2022.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 8 gennaio

Per la gioia dei suoi affezionati telespettatori, Verissimo torna in onda su Canale5 dopo la lunga pausa natalizia che ha tenuto lontana Silvia Toffanin dai suoi fan. L’appuntamento di sabato 8 gennaio 2022 sancirà il ritorno in onda della trasmissione nel consueto start che arriva a partire dalle ore 16.30 ovviamente su Canale 5, mentre per chi non potrà vederla in televisione la puntata sarà poi disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sull’applicazione apposita.

Gli ospiti della prima puntata di questo fine settimana saranno l’attore di Gomorra Salvatore Esposito, la coppia felice formatasi a Ballando con le Stelle composta da Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, ed ancora l’attore napoletano Vincenzo Salemme, il comico e conduttore Nicola Savino che arriva in studio con l’altro volto noto di Back to school con Totò Schillaci e Paola Caruso.

Ci saranno anche Sara Ricci e Teresa D’abdon.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 9 gennaio

Il secondo appuntamento settimanale con la trasmissione va in onda domenica 9 gennaio 2022 a partire dalle ore 16:30 quando in studio arriveranno le amiche Iva Zanicchi e Orietta Berti, la showgirl volto noto del canale Paola Barale, l’ultima eliminata del Gf Vip 6 Eva Grimaldi in compagnia della moglie Imma Battaglia.

Spazio poi per la cantante Mietta e la conduttrice Laura Freddi.