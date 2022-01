Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 11 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 11 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici della Bilancia, nell’ultimo periodo la vostra vita è stata piena di tensione e stress, e questa giornata di martedì non sembra voler ancora invertire la rotta.

Occhio a Marte che vi spingerà a discutere con qualcuno di qualcosa in cui ritenete sia meglio far chiarezza. Specialmente l’amore sembra dubbioso, ma almeno sul lavoro qualcosa dovreste poterlo concludere!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 11 gennaio: amore

La giornata amorosa che vi attende alle porte di questo martedì, insomma, non sembra volervi regalare una grandissima sensazione di tranquillità e stabilità, cari amici della Bilancia.

Nulla di grave, ma forse dentro di voi avvertite come pressante l’esigenza di chiarire qualcosa con il partner. In tal caso, mantenete la calma, ma parlatene perché non riuscirete ad ignorarlo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 11 gennaio: lavoro

Quanto, invece, sembra attendervi sul posto di lavoro in questo martedì, cari Bilancia, sarà abbastanza soddisfacente, ma dovrete anche impiegare gran parte delle vostre energie per ottenere qualcosa di concreto.

Nulla di grave, d’altronde vi piace mettervi in gioco e combattere, ma sembrate anche potervi sentire leggermente oberati di pensieri e, quindi, confusi.

Le previsioni per la settimana della Bilancia

Carissimi nati sotto il segno della Bilancia, questa vostra nuova settimana sembra essere discreta, senza grandissime novità per voi, ma neppure senza enormi problemi! Certo, l’amore continua ad essere teso, almeno secondo Paolo Fox, ma cercate di non agitarvi, mantenendo sempre la calma. Presto le energie cresceranno, e quando succederà le soddisfazioni sul lavoro non mancheranno!

