Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 11 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 11 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Pesci! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici dei Pesci, questa vostra giornata di martedì sembra volervi rendere leggermente dubbiosi in merito alla vostra relazione stabile. Potreste considerare l’idea se sia meglio chiuderla qui, o provare ancora a combattere per cercare di risolvere ogni sorta di problema, ovviamente solo se foste in crisi però.

Sul lavoro tutto procede tranquillamente, ma senza particolari occasioni ad attendervi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 11 gennaio: amore

La giornata amorosa, insomma, potrebbe essere decisiva, soprattutto se la vostra relazione stabile fosse ormai in crisi da tempo e non accennasse a procedere verso alcuna risoluzione.

Sappiate che, per quanto doloroso possa essere, ogni tanto è meglio chiudere una relazione che continuare a trascinarsela dietro, tanto per voi, quanto anche per il partner. Cercate di andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 11 gennaio: lavoro

Quello che, invece, vi attende sul posto di lavoro dovrebbe rivelarsi piuttosto tranquillo, ma senza nessuna grandissima novità in vista per voi, cari Pesci. Datevi comunque da fare, cercando anche di non far vagare la vostra mente verso le situazioni scomode che vi potrebbero attendere a casa.

Il periodo non è particolarmente buono per dare il via a qualcosa di nuovo, siate cauti.

Le previsioni per la settimana dei Pesci

Carissimi nati sotto i Pesci, la vostra nuova settimana sembra essere piuttosto buona, con alcune ottime situazioni pronte a rallegrarvi, ma comunque non priva di qualche piccolo fastidio. Non rinvangate il passato, ormai avrete capito che non è vantaggioso. Secondo le letture di Paolo Fox, inoltre, meglio che poniate la giusta attenzione nelle scelte e decisioni che prendete.

