Oroscopo Paolo Fox Leone domani 12 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 12 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari amici del Leone, questa vostra giornata di mercoledì sembra essere colpita da una rapida, ma fastidiosa, opposizione della Luna dopo qualche giornata positiva.

Nulla di grave, ma se aveste qualsiasi tipo di problema, specialmente amoroso, occhio a non litigare, né a discutere. Sul lavoro avete sempre più bisogno di un qualche cambiamento, ma potete darvi da fare.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 12 gennaio: amore

Con quella pessima Luna nei vostri piani astrali, insomma, questa giornata amorosa non sembra essere così tanto serena o tranquilla. Va anche detto, però, che se la vostra relazione non avesse attraversato nessun tipo di crisi nell’ultimo periodo allor tutto potrebbe andare per il meglio!

Ma se riteneste di dover affrontare una qualche questione delicata, allora rimandatela.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 12 gennaio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, nel frattempo le cose dovrebbero procedere in maniera tranquilla, ma voi non sembrate poter provare alcun tipo di gratificazione in ciò che fate. Avete bisogno di un grande cambiamento nella vostra carriera, ma ricordatevi anche che il modo migliore per ottenerlo non è certamente gettare la spugna.

Continuate ad impegnarvi e arriverà.

Le previsioni per la settimana del Leone

Carissimi nati sotto il Leone, in questa settimana non sembrate poter godere su nulla di particolarmente emozionante, ma tutto dovrebbe procedere comunque bene, secondo le letture di Paolo Fox almeno! In amore tutto dovrebbe procedere piuttosto bene nel caso siate impegnati, mentre sul posto di lavoro le cose si faranno interessanti da metà settimana in poi!

