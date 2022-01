Random a Back to school: chi è il giovane rapper romagnolo che ha conquistato Sanremo

Chi è

Random è un rapper e cantante italiano, molto conosciuto tra i giovani, sia per il freestyle che per la sua presenza su TikTok e Instagram.

Emanuele Caso è un giovane rapper italiano, nato in provincia di Napoli il 26 aprile 2001, ma cresciuto a Riccione. Il suo nome d’arte è Random proprio a richiamare il suo cognome “caso”. Noto ai fan della televisione anche per la sua partecipazione ad Amici Speciali di Maria De Filippi, poi approdato al Festival di Sanremo e infine la scalata delle classifiche Spotify.

Il debutto e il successo di Random

Random, pseudonimo di Emanuele Caso, è appassionato di musica fin da piccolo. Fin da piccolo suona basso, batteria, pianoforte e chitarra. Debutta con l’album Giovane oro il 23 agosto 2018, prodotto con Zenit.

Il 19 maggio 2019 pubblica il singolo Chiasso, che viene premiato come doppio platino. Il brano ha registrato 50 milioni di stream. Random prosegue la carriera con la pubblicazione di altri singoli e nel giugno 2020 il suo primo EP Montagne russe che ricevono vari riconoscimenti per il numero di ascolti prodotti. I numeri dei suoi singoli dimostrano il talento e la voglia di crescere.

Random, da Amici e Sanremo

Random entra nel mondo televisivo quando, nel maggio 2020, partecipa al programma Amici speciali di Maria De Filippi. Il programma è uno spin off del famoso Amici, in cui ex concorrenti e volti conosciuti del mondo dello spettacolo si sfidano a ritmo di danza e canto.

Infine, l’Ariston. Durante Sanremo Giovani 2020 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 come concorrente nella sezione Campioni. Random partecipa con il brano Torno a te. Come dichiara il cantante in un’intervista a RaiPlay, il brano “narra una storia d’amore finita, e incoraggia le persone a tornare al primo amore e a vivere tutte le cose come se fossero il primo amore“. Prima della sua prima esibizione sul palco dell’Ariston aveva raccontato a noi di The Social Post: “Oggi più degli altri giorni sento l’emozione arrivare perché penso che come ieri io guardavo gli artisti, questa sera saranno gli altri a guardare me su quello schermo.

La vivo con tanto onore, la vivo bene e cerco di pensarci il meno possibile e di rimanere focalizzato”. A questo Sanremo Random si classifica ultimo.

Random a Back to school

Random sarà uno dei concorrenti del programma Back to School condotto da Nicola Savino: insieme ad altri 24 personaggi televisivi dovranno ripetere le prove dell’esame di quinta elementare.

Ecco il cast:

Evaristo Beccalossi,

Andrea Lo Cicero,

Ignazio Moser,

Nicola Ventola,