Oroscopo Paolo Fox Leone domani 13 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 13 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi amici del Leone, il vostro giovedì sembra volervi invitare a mantenere una notevole cautela in amore, cercando anche di non dare in escandescenza se le cose non andassero secondo i vostri piani.

Sul lavoro, invece, pur non riuscendo ad incappare in nessuna enorme occasione o opportunità, dovreste riuscire a dare una forma a qualche progetto che vorreste iniziare!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 13 gennaio: amore

Nel corso di questa giornata di giovedì, insomma, sembra che l’amore non vada esattamente per il meglio, anche se gli astri in realtà non sembrano indicare nulla di marcatamente negativo.

Il loro consiglio, cari Leone, è solamente quello di essere cauti, magari rimandando un paio di appuntamenti se foste single. Per voi coppie, invece, tutto sembra scorrere come sempre!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 13 gennaio: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa sembra che in questo periodo non riusciate a raggiungere nessun concreto obbiettivo, carissimi amici del Leone, ma non dovreste prenderla come una cosa negativa.

La stanchezza è molta, meglio non rischiare di rimanere completamente senza energie, e nel frattempo potreste progettare con cura ogni passo che avreste sempre voluto fare!

Le previsioni per la settimana del Leone

Le letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox indicano una settimana mediocre per voi, senza nessuna enorme novità, carissimi nati sotto il Leone. Nulla di grave, perché nel mentre non sembrate dover incappare in nessun grandissimo problema, non agitatevi. L’amore è sereno, ma scarso di novità per voi single, il lavoro migliorerà da mercoledì in poi.

