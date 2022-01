Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 14 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 14 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Quello che attende voi amici della Bilancia in questa nuova giornata di venerdì sembra essere un’ottima mattinata, con una Luna che vi permetterà di impegnarvi tanto e recuperare un pochino in amore!

Il lavoro, invece, non sembra soddisfarvi e, forse, per molti di voi è arrivato il momento di valutare una nuova offerta lavorativa, ormai stufi di quello che state facendo ora.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 14 gennaio: amore

La giornata amorosa che, insomma, sembra attendervi in questo bel venerdì sarà piuttosto risolutiva per voi amici della Bilancia impegnati! Non è un aspetto negativo, perché significa che potreste riuscire a risolvere tutte le questioni sorte nell’ultimo periodo, ma sempre perseguendo un buon dialogo tranquillo, perché sapete che con la rabbia le cose peggiorano solo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 14 gennaio: lavoro

La sfera lavorativa di questo venerdì, invece, non sembra essere affatto serena o gratificante per voi amici della Bilancia, che a conti fatti forse non siete proprio più per nulla soddisfatti della vostra professione.

Se fosse ora di voltare pagina, iniziate a guardavi attorno e valutate un paio di offerte, ma senza prendere decisioni avventate, occorre pazienza e riflessione.

Le previsioni per la settimana della Bilancia

Cari nati sotto la Bilancia, questa vostra settimana sembra essere stata discreta, senza grandissime novità. L’amore è stato teso nelle prime giornate, almeno secondo le letture di Paolo Fox, ma se non vi foste agitati, mantenendo una buona calma, allora tutto dovrebbe essersi risolto! Presto le energie cresceranno, e quando succederà le novità sul lavoro non mancheranno!

