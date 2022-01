Covid ultime notizie 17 gennaio 2022: Governo pronto a cambiare il sistema dei colori delle regioni

Cronaca Italia

Come ogni lunedì, anche questo 17 gennaio 2022, seguendo i dati della pandemia, la mappa dell’Italia è destinata a cambiare. Rispetto alla settimana scorsa, infatti, è entrata in zona gialla la Campania e in zona arancione la Valle d’Aosta. Il picco della quarta ondata di Covid-19 sarebbe vicino, spiega l’Oms e in Italia la variante Omicron sembra dilagare.

Sistema dei colori delle Regioni verso la revisione

Il tema del cambio di valutazione del passaggio di colore delle regioni è sulla cresta dell’onda ormai da qualche tempo. Il piano sarebbe un tavolo tecnico per vagliare l’eventuale revisione del sistema dei colori con cui le Regioni sono state inquadrate dalla zona bianca alla rossa.

Il Governo apre quindi a un dialogo con i governatori delle regioni. Non solo: è atteso anche un nuovo Dpcm per stabilire le eccezioni all’obbligo di Green pass per l’accesso ad alcune attività e servizi essenziali in modo da chiarire la situazione corrente.

Mascherine FFp3, come funzionano e le differenze con le altre

Dall’inizio della pandemia, i cittadini di tutto il mondo hanno cominciato a familiarizzare con le mascherine e tutte le loro tipologie. Abbiamo cominciato con le mascherine chirurgiche e le mascherine FFp2 considerate in primo piano nella lotta contro il Covid-19, soprattutto quando ancora non c’era la possibilità della vaccinazione.

Più di recente è entrata in commercio anche la mascherina FFp3. Le caratteristiche delle FFp3.

Sileri sulla variante Omicron: “Raggiungerà tutti”

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto proprio sulla diffusione della variante Omicron.

Il virus, spiega, è diventato più contagioso ma meno aggressivo, e per questo ci sarebbe la possibilità di pensare di cambiare la comunicazione dei dati. “La nuova fase dell’epidemia deve portarci entro breve a rivedere le regole soprattutto per la gestione degli ospedali“, ha spiegato sia a Domenica In che a Rai Radio1, aggiungendo che questo potrebbe consentire di dare spazio alle “relazioni umane tra i pazienti ed i loro parenti” e riprendere “a dare la giusta attenzione a tutte le patologie che l’emergenza Covid ci ha costretto a mettere in secondo piano“.

Il cambio delle regole deve andare di pari passo con la vaccinazione, ha comunque sottolineato.