Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 18 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 18 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Bilancia, per voi sembra aprirsi una giornata di martedì intaccata da qualche piccola tensione amorosa. Forse alcune cose, infatti, non stanno andando come vorreste voi, ma non dovreste lasciarvi trascinare dello sconforto e dell’insicurezza.

Tenete duro, siate pazienti, e tutto passerà! Il lavoro sembra tranquillo, ma se avete troppo in ballo state attenti ai prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 18 gennaio: amore

La giornata amorosa che vi attende, insomma, sembra essere piuttosto buona, anche se forse qualche piccolo fastidio potrebbe colpire alcuni di voi. Niente di grave, ma se aveste in ballo più relazioni, oppure steste cercando di conquistare due persone, allora è giunto il momento di fare una scelta.

Prima o poi i nodi verranno al pettine, e potrebbero farvi perdere tutto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 18 gennaio: lavoro

Dal punto di vista dell’impegno lavorativo, questa giornata di martedì non sembra essere esattamente ottima, ma neppure così tanto impegnativa, non preoccupatevi! È arrivato solamente il momento in cui dovrete decidere a cosa dedicarvi, delegando a qualcuno di cui vi fidate parte di quella grandissima mole di cose che avete iniziato e che forse non riuscirete a concludere da soli.

Le previsioni per la settimana della Bilancia

Per voi amici nati sotto il segno della Bilancia sembra aprirsi una settimana abbastanza discreta, a tratti ottime e in altri momenti pessima. Qualche problema continuerà a colpirvi, ma potrete anche risolverlo con il giusto impegno. Occhio soprattutto all’amore, nel quale i fastidi non mancheranno. Ma in generale, secondo Paolo Fox, non vi attende nulla di troppo problematico!

