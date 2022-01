Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 18 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 18 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Capricorno! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Per voi carissimi Capricorno sembra aprirsi una giornata di martedì non proprio tranquilla, quasi certamente colpita da ansie, preoccupazioni e fastidi.

In particolare, sarà l’amore ad essere ampiamente ostacolato, con parecchi litigi a colpire voi e il partner, occhio. Mercurio e Saturno, invece, renderanno il lavoro produttivo, ma poco sereno nei contatti con colleghi e superiori.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 18 gennaio: amore

Cari Capricorno, insomma, in questa giornata di martedì sembra che non possiate proprio provare una buona tranquillità nei contatti con la vostra dolce metà, ma anche con gli estranei nel caso siate single.

Certo, nulla di grave dovrebbe attendervi per ora, ma i dissapori con il partner, a lungo andare, finiranno per compromettere largamente la vostra relazione, occhio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 18 gennaio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, potrete contare sul buonissimo supporto di Mercurio e Saturno che dovrebbero infondervi una grandissima produttività, oltre ad un generale aumento della voglia di impegnarvi!

Non perdete l’occasione, ma nel frattempo state anche attenti a ridurre al minimo indispensabile i contatti con colleghi e superiori, decisamente sfavoriti.

Le previsioni per la settimana del Capricorno

Amici nati sotto il segno del Capricorno, la vostra nuova settimana sembra piuttosto buona, anche se forse in amore non inizierà affatto bene, almeno secondo quando interpretato da Paolo Fox. Siate cauti e pazienti, potreste rinnovare quei sentimenti con la giusta attenzione! Mentre sul lavoro potrete ottenere qualcosa di più, ma dovete anche saper sfruttare le occasioni che si presentano.

