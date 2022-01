Belén Rodriguez chiarisce il rapporto con Michele Morrone: la showgirl rompe il silenzio sul presunto flirt

Gossip

Belen Rodriguez e Michele Morrone sono stati paparazzati insieme. La showgirl argentina chiarisce in che rapporti sono: secondo rumors i due, sarebbero impegnati in altre relazioni al momento non confermate. Appena tornata single dopo la fine della storia con Antonio Spinalbese, in tanti sono pronti ad attribuire nuovi flirt a Belén, molti di questi solo presunti. In questo caso, ci ha pensato la stessa Rodriguez a fare chiarezza.

Belen Rodriguez chiarisce il rapporto con Michele Morrone. La risposta dell’attore

Tra i nuovi corteggiatori di Belén Rodriguez in questi giorni è spuntato anche il nome del bell’attore e regista Michele Morrone, conosciuto come attore protagonista nel film 365 giorni.

La Rodriguez non ha mai confermato il flirt che le è stato attribuito ma attraverso una Instagram Stories ha chiarito meglio la natura del loro rapporto.

In occasione del nuovo film di Morrone, uscito su Amazon, la bella showgirl ne ha consigliato la visione aggiungendo come incoraggiamento: “Bravissimo amico mio” , chiarendo così il loro rapporto. Morrone non ha perso occasione per ringraziare pubblicamente l’amica Belen per il supporto. L’incontro tra i due, avvenuto in un ristorante milanese, sembrava portare alla nascita di una nuova storia d’amore.

I due erano stati paparazzati da Chi in atteggiamenti affettuosi, ma a quanto pare si trattava di di un occasione creata da Morrone per scusarsi con Belen dopo aver usato contro di lei parole a dir poco infelici.

Rodriguez Morrone solo amici: la presunta storia di Belen e Michele

Sembra che la pace sia stata fatta ed una nuova sia amicizia nata. Difficile si tratti di più di questo anche perché secondo i rumors, Morrone avrebbe una relazione altalenante con la ballerina professionista di Amici Elena D’Amario.

Ma anche Belen sembra non sia del tutto libera, o almeno questa è la speranza di molti fan dal momento, sempre secondo rumors, ci sarebbe stato un riavvicinamento tra la showgirl argentina e il suo ex marito Stefano De Martino.

I due ex coniugi al momento non confermano né smentiscono la notizia. Sappiamo però che hanno trascorso il Natale insieme, in famiglia, e che Belen ha chiarito qual è la sua situazione sentimentale attuale: single. Pare che per Belen la storia con Spinalbese sia chiusa definitivamente. nonostante in molti vicino all’hair stylist sostengano che lui continui a corteggiarla.