Oroscopo Paolo Fox Leone domani 22 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 22 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Leone, la vostra giornata di sabato sembra essere piuttosto tranquilla, anche se forse occorre che ridimensioniate leggermente le vostre aspettative e pretese.

Specialmente se foste single, magari è il caso che vi lasciate andare un pochino di più all’ignoto! Sul lavoro, però, siete veramente molto stanchi, cercate di non esagerare o intaccherete la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 22 gennaio: amore

L’amore, insomma, sembra essere veramente tranquillo per voi amici che da tempo siete impegnati stabilmente! Cercate di godervelo, senza tirare fuori nessuna discussione impegnativa, e magari organizzando qualcosa con il partner!

Mentre, amici single del Leone, voi non dovreste limitarvi da soli, imponendovi rigidi criteri di selezione, ma fatevi trascinate dalle onde!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 22 gennaio: lavoro

Quanto, invece, sembra attendervi sul posto di lavoro in questo sabato, cari Leone, non sarà esattamente entusiasmante, ma a conti fatti non dovrebbe mettervi neppure in alcuna difficoltà! Occhio solamente alla stanchezza, gli astri vi suggeriscono di prendervela con calma, senza esagerare, perché altrimenti inizierete la prossima settimana con un gran nervosismo.

Le previsioni per la settimana del Leone

Per voi nati sotto il segno del Leone si sta concludendo una settimana iniziata veramente con il botto e proseguita un pochino a rilento, almeno secondo le letture fatte da Paolo Fox! In amore, amici impegnati, forse avete superato qualche difficoltà con il partner, ed ora cercate di godervi la vostra ottima unione! Sul lavoro qualche decisione importante dovrebbe attendervi a brevissimo.

