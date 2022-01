Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 22 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 22 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Pesci! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici dei Pesci, alle porte di questa vostra nuova giornata di sabato sembrate poter trovare delle situazioni un pochino impegnative, con una Luna dissonante e fastidiosa a colpirvi.

Niente di grave, peserà soprattutto sul vostro impegno lavorativo, rendendovi inefficienti e distratti. In amore, invece, qualcosa potrebbe muoversi, per voi amici impegnati, verso qualche progetto futuro!

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 22 gennaio: amore

L’amore, insomma, non sembra regalare grandissime occasioni nuove per voi amici dei Pesci, ma non dovrebbe neppure mettervi in alcuna concreta difficoltà! Godetevi semplicemente l’unione con il partner, e magari pensate un pochino anche a quei progetti di cui parlate da tanto tempo!

Amici single, voi è importante che teniate duro, e magari che evitiate di impegnarvi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 22 gennaio: lavoro

Quanto, invece, dovrebbe attendervi sul posto di lavoro in questo periodo, carissimi Pesci, non sembra essere affatto buono, cercate di stare attenti. Certo, non dovreste trovarvi davanti a nessun concreto fallimento o problema, ma non siete neppure produttivi e a tratti sarete decisamente distratti.

Cercate di fare il minimo indispensabile, senza troppe pretese.

Le previsioni per la settimana dei Pesci

Le letture e interpretazioni di Paolo Fox sembrano aver indicato una settimana ottima per voi, anche se colpita da qualche piccolo fastidio amoroso. Quando Giove sarà con voi, tutto dovrebbe migliorare, specialmente per voi carissimi nati sotto il segno dei Pesci che cercate l’amore eterno! Sul lavoro meglio non esagerare, la situazione è in bilico da lunedì.

