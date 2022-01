Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni per amore e lavoro, segno per segno, per il 22 e 23 gennaio 2022

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo, segno per segno, per il fine settimana. Ecco le previsioni in amore e lavoro dei segni, per le giornate di sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022

Il fine settimana è ormai alle porte e si avvicinano momenti di pausa e spensieratezza, in compagnia delle persone care. Gli astri e le stelle stanno ancora lavorando senza sosta per descrivere il nostro cammino, anche quando siamo totalmente circondati dal riposo. Anche questa volta l’esperto astrologo Paolo Fox ha stilato l’elenco delle previsioni per questo fine settimana, dal primo all’ultimo segno. Se volete sapere come proseguiranno sabato e domenica, ecco per voi l’oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, per le giornate del 22 e 23 gennaio 2022.

Oroscopo Paolo Fox weekend Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete continueranno a vivere buone sensazioni per quanto riguarda la loro personale situazione sentimentale, carica di romanticismo e passione di coppia. La stessa cosa non si può dire della vostra situazione finanziaria e lavorativa, caratterizzata da problemi non ancora risolti e che vi rallentano particolarmente, al fine di progredire economicamente e ottenere successo e compensi, che meritate per il vostro impegno quotidiano.

Non perdete la speranza perché, presto, una piccola soddisfazione vi raggiungerà, dandovi la forza e la carica di continuare sulla strada del duro lavoro, senza dubbi e preoccupazioni.

Oroscopo Paolo Fox weekend Toro

Ultimamente le cose, per voi del segno del Toro, non stanno procedendo molto bene, a causa di alcune discussioni e incomprensioni con il capo o i colleghi. Necessitate di un cambiamento radicale, anche se tale prospettiva vi spaventa particolarmente. In questo fine settimana potrebbero nascere nuove opportunità di rilancio, che vi aiuteranno a rimettervi in gioco professionalmente.

I sentimenti, invece, pare li abbiate messi in secondo piano, forse a causa degli imprevisti sul lavoro, che vi hanno occupato la maggior parte del tempo.

Oroscopo Paolo Fox weekend Gemelli

Dopo un periodo di stallo emotivo, voi del segno dei Gemelli, avete di nuovo voglia di aprire il vostro cuore e cimentarvi nel romantico gioco dell’amore. Molto positive si riveleranno le nuove conoscenze, cariche di stimoli nuovi e interessanti colpi di scena. A causa di alcuni avvenimenti spiacevoli vi siete chiusi a riccio in voi stessi, incapaci di trovare sostegno negli altri, sentendovi alquanto soli.

Sabato e domenica saranno giornate diverse, piene di spirito di iniziativa e intriganti dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox weekend Cancro

Voi del segno del Cancro state incominciando ad essere più attenti a tutto ciò che vi circonda, analizzando ogni dettaglio dell’ambiente circostante e delle persone che lo abitano. Da fuori apparite infatti seri e razionali, tutt’altro che eccessivamente emotivi come spesso vi descrivono. Per quanto riguarda la questione sentimenti sicuramente sabato e domenica saranno per voi giornate intense e particolarmente stimolanti, utili al fine di risvegliare in voi la voglia di uscire e socializzare di più.

Oroscopo Paolo Fox weekend Leone

I nati sotto il segno del Leone sono alquanto nervosi e tesi in questo periodo e, anche nel fine settimana, la situazione non cambierà molto. Siete insofferenti verso un determinato problema che vi provoca fastidio, ma che dovrete analizzare e risolvere a mente fredda. Abbandonate, almeno sabato e domenica, la vostra voglia di gettarvi a capofitto nelle situazioni più disparate e cercate di prendere decisioni seguendo un minimo di logica. Dovrete attendere il transito di tutte queste tensioni per poter tornare a vivere la vostra vita con il coraggio e la grinta che vi contraddistinguono.

Oroscopo Paolo Fox weekend Vergine

Fine settimana alquanto movimentato per voi del segno della Vergine, anche se potreste ricadere in qualche dolorino fisico dato dallo stile di vita frenetico che state conducendo da mesi. Per quanto riguarda le relazioni sociali, avete in sospeso una questione con una persona che, in passato, vi ha provocato non pochi problemi e che, ora, avete necessità di risolvere. L’amore non sarà immune a tali tensioni e, infatti, potreste anche vivere momenti di stress all’interno della coppia, da tempo in fase di crisi.

Oroscopo Paolo Fox weekend Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono in una fase di rivoluzione della propria vita, soprattutto in campo lavorativo e professionale. Alcuni di voi, infatti, stanno mettendo in conto di aprire un’attività indipendente, per sentirvi anche più intraprendenti e capaci di decidere per voi stessi. I vostri principali interessi potrebbero riguardare la sfera della bellezza e dell’estetica, a voi particolarmente care. In ambito sentimentale le cose procederanno bene sabato e domenica, giornate nelle quali riuscirete ad assaporare la gioia e la dolcezza del rapporto con il partner.

Oroscopo Paolo Fox weekend Scorpione

Gli apparenenti al segno dello Scorpione sono attualmente in una fase di stallo, tra dubbi e insicurezze su ogni ambito della loro vita. Avete timore di poter rovinare ciò che di positivo avete conquistato, con forza e impegno costanti, dall’inizio alla fine. Per riflettere meglio preferirete servirvi delle giornate di sabato e domenica per stare per conto vostro, lontani dai giudizi esterni e dal troppo movimentato ritmo quotidiano. Per questo potrete trascorrere più tempo in casa, ingabbiati nei vostri più intimi pensieri.

Oroscopo Paolo Fox weekend Sagittario

Fine settimana, per voi del segno del Sagittario, all’insegna del risanamento di alcune incomprensioni avute nell’ultimo periodo, sul lavoro e nella vita di coppia. La tensione accumulata, però, non vi renderà le cose facili e in ambito professionale non sarà facile dare il massimo, rallentando i vostri progetti e compiti. Il transito di Marte nel vostro segno porterà sicuramente una certa carica, ma dovrete evitare di lasciare troppo spazio a discussioni e litigi, che potrebbero rovinare alcuni rapporti al’interno della cerchia familiare.

Oroscopo Paolo Fox weekend Capricorno

Ottime prospettive per voi del segno del Capricorno, che state raccogliendo piano piano i frutti del vostro duro lavoro, cosa che vi dona una grande soddisfazione personale. Per ottenere completamente il successo tanto atteso, dovrete però attendere maggio, mese carico di importanti rivincite e premi. Le giornate di sabato e domenica vi permetteranno di recuperare la fiducia in voi stessi. Presto riceverete anche notizie positive per quanto riguarda la vostra situazione economica, anche se dovrete comunque fare i conti con dei debiti ottenuti in passato.

Oroscopo Paolo Fox weekend Acquario

Weekend alquanto positivo per voi del segno dell‘Acquario, che finalmente potrete tornare a stare meglio, emotivamente e fisicamente, dopo alcuni mesi che vi hanno dato del filo da torcere. Occhio al transito di Marte, che sarà messaggero di ottime notizie e speciali ricompense dopo un periodo non proprio proficuo. Sabato e domenica saranno ottime giornate anche per quanto riguarda l’amore, ma state attenti agli intrighi e alle tentazioni, che potrebbero facilmente disgregare i rapporti da tempo sedimentati.

Oroscopo Paolo Fox weekend Pesci

Il fine settimana, per voi del segno dei Pesci, trascorrerà in serenità e pace, privo di scontri e discussioni. La situazione sentimentale non è però delle migliori e potreste provare malinconia, pensando ad un amore appena terminato o ad alcuni rapporti familiari che, per ora, si sono assopiti. Evitate di essere troppo polemici e di prendere tutto sul personale, ma accettate con consapevolezza il momento che state attraversando e, soltanto se troverete la forza di agire, entro la primavera sarete in grado di raccogliere i frutti del vostro impegno.