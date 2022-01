Chiara Ferragni non sarà presente a Sanremo 2022: la sua partecipazione potrebbe essere saltata

TV e Spettacolo

Il nome di Chiara Ferragni era tra quelli più chiacchierati per la co-conduzione del Festival di Sanremo. Sembra però che la sua partecipazione sia saltata per motivi legati al budget.

I fan hanno iniziato ormai da diverse settimane a fare il conto alla rovescia per il ritorno del Festival di Sanremo e sono sempre più curiosi di sapere quali grandi sorprese ha in serbo per loro il direttore artistico della kermesse, Amadeus. Quest’ultimo, da tempo, ha infatti rivelato prima la lista degli artisti in gara – e i titoli delle canzoni con cui si presenteranno – e poi ha parlato anche delle co-conduttrici che lo affiancheranno ogni sera sul palco.

Cosa manca dunque? I super ospiti, che al momento non sono tutti noti. Tra questi, in più occasioni, è spuntato fuori il nome di Chiara Ferragni, che però in queste ore alcuni rumor la vedono lontana dall’Ariston per motivi legati all’organizzazione stessa dell’evento.

Sanremo, la partecipazione di Chiara Ferragni sarebbe saltata per motivi economici

In questi ultimi giorni si definiscono gli ultimissimi dettagli del Festival di Sanremo; dopo aver rivelato sia la rosa degli artisti in gara che i nomi delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus, si torna a parlare dei super ospiti dell’evento musicale.

Da tempo si parla della possibilità che Chiara Ferragni potesse salire sul palco dell’Ariston, ma alcuni rumor riferiscono che la sua partecipazione sarebbe saltata per motivi economici.

A dare voce a queste indiscrezioni è l’esperto di gossip Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano.

Secondo il giornalista infatti alcuni avrebbero pensato che al posto di Maria Chiara Giannetta si sarebbe potuto puntare proprio sull’influencer, che avrebbe un seguito più numeroso – che avrebbe aiutato dunque ad alzare lo share del programma – ma sembra che il budget del Festival non abbia permesso di prenderla in considerazione. La moglie di Fedez non è però l’unico nome su cui alcuni hanno fato un pensierino e che in queste ore si sarebbe rivelato inarrivabile proprio a causa del cachet.

Festival di Sanremo: sarebbe saltato anche il nome di una vera big del panorama musicale

Mentre dunque è stata confermata la presenza di Checco Zalone al Festival, sembra proprio che sarebbe saltato anche il nome di una vera big della musica.

Si tratta di Lady Gaga, artista su cui si è soffermato sempre Giuseppe Candela nella sua analisi degli ospiti della kermesse.

Secondo il giornalista infatti, Cesare Cremonini – anche lui confermato di recente – non si può annoverare nella categoria dei grandi ospiti; tuttavia il nome di Lady Germanotta sarebbe stato escluso per gli stessi motivi che hanno portato a rinunciare anche a Chiara Ferragni.

Un vero peccato, senza dubbio, ma sicuramente anche quest’anno Amadeus riuscirà a portare a casa ottimi risultati con il budget che gli è stato concesso. E senz’altro gli ospiti e le con-conduttrici pensate per quest’anno saranno ugualmente all’altezza. Non si può infatti dimenticare che dall’annuncio del direttore artistico, il nome di Drusilla Foer – tra le figure che lo accompagneranno in questa terza avventura – è diventato ancora più virale del solito.