Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 28 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 28 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dello Scorpione! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Quello che attende voi amici dello Scorpione in questa giornata di venerdì sembrano essere degli incontri veramente entusiasmanti, fini quasi certamente ad ottenere delle novità amorose!

Il lavoro nel frattempo procede, anche se sembra mancarvi un po’ quella scintilla che vi spinge a fare sempre qualcosa di nuovo o a trovare strade nuove e migliori per fare qualcosa, niente di grave!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 28 gennaio: amore

La giornata amorosa che vi attende venerdì sembra essere piuttosto buona, anche se sarà veramente eccellente per voi amici single dello Scorpione! Un qualche nuovo incontro sembra voler riaccendere la vostra voglia di conquista, e non si può escludere che la vostra serata sia veramente passionale e intensa!

Divertitevi, poi penserete se vale o meno la pena lavorarci su!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 28 gennaio: lavoro

Quello che, invece, vi attende sul posto di lavoro in questa giornata di venerdì sembra essere una generale sensazione di blocco. In realtà, tutto scorre in una classica e rassicurante normalità, ma siete voi a voler ottenere qualcosa in più, cari Scorpione, e non riuscendoci potreste innervosirvi.

Siate solamente pazienti, presto le novità arriveranno, ma non vale la pena arrabbiarsi per questo!

Le previsioni per la settimana dello Scorpione

Amici nati sotto il segno dello Scorpione, la settimana che sta per concludersi sembra avervi causato alcuni fastidi lavorativi, ma l’amore sembrerebbe essere cresciuto leggermente, almeno secondo le letture fatte da Paolo Fox! Nel fine settimana l’amore vi regalerà delle fantastiche sensazioni delle quali dovreste fare tesoro!

Sul lavoro la vostra voglia di cambiamenti non verrà soddisfatta.