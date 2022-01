Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni per amore e lavoro, segno per segno, per il 29 e 30 gennaio 2022

News

Paolo Fox e l'Oroscopo, segno per segno, per il fine settimana. Ecco le previsioni in amore e lavoro dei segni, per le giornate di sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022

Dopo una settimana intensa, colma di impegni, incarichi e problemi a cui porre rimedio, finalmente è giunto il fine settimana a portare il riposo tanto desiderato. Nonostante le giornate di sabato e domenica siano giornate, di norma, da trascorrere all’insegna della spensieratezza e del relax: tranne per astri e stelle, che lavorano instancabili e influenzano, con la loro forza, ogni segno. Se volete conoscere l’andamento del weekend e, magari, siete curiosi di conoscere i prossimi sviluppi in amore e sul lavoro, ecco per voi l‘Oroscopo di Paolo Fox per tutti i 12 segni dello Zodiaco, per le giornate di sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022.

Oroscopo Paolo Fox weekend Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete dovranno tener testa ad un periodo non proprio positivo, che li ha lasciati abbastanza scossi e distrutti. La tristezza e la malinconia vi governano e non vi lasciano vivere la vostra vita, senza essere perennemente allacciati al passato. Durante tutto il fine settimana subirete l’influsso funesto dei pianeti, capace di farvi apparire agli occhi degli altri, demotivati e apatici.

L’unico modo per superare tale momento è farsi forza e trovare anche il più piccolo dettaglio che fa la differenza, in questa coltre di negatività.

Oroscopo Paolo Fox weekend Toro

Elettriche previsioni riguardo l’amore per gli appartenenti al segno del Toro, che vivranno momenti romantici e passionali con il partner, con il quale riusciranno a sedimentare la relazione sempre di più. Alcuni di voi potrebbero sentirsi pronti a fare il grande passo e, all’orizzonte, si intravedono possibili matrimoni o famiglie in via di costruzione.

L’amore per la meditativa solitudine non vi ispira più e avete voglia di lasciarvi andare alla magia dell’amore e dei sentimenti, che sabato e domenica saranno più forti che mai.

Oroscopo Paolo Fox weekend Gemelli

Rispetto alle scorse settimane, le giornate di sabato e domenica saranno davvero bilanciate e, voi dei Gemelli, saprete benissimo come unire cuore e mente, senza eccedere troppo verso uno o l’altro. Dopo un periodo abbastanza caotico e carico di tensioni, sabato e domenica avrete la possibilità di concentrarvi e acquisire energie per la prossima settimana. Finalmente sapete cosa volete dal futuro e vi impegnerete presto per ottenere i risultati che desiderate, ormai, da tempo.

Cercate di non perdere la fiducia in voi stessi e potrete vedere, con i vostri stessi occhi, quanto valete e quanto potete offrire al mondo che vi circonda.

Oroscopo Paolo Fox weekend Cancro

I nati sotto il segno del Cancro hanno bisogno di riposare per bene e potranno sfruttare le giornate di sabato e domenica per farlo. Soltanto se saprete alleggerire il carico opprimente della settimana, riuscirete a liberare la vostra mente dalle problematiche che vi hanno attanagliato durante le scorse settimane.

Le crisi di coppia e alcuni intoppi sul lavoro vi hanno messo i bastoni fra le ruote, ma le stelle vi aiuteranno ad uscire da questo vortice di tensione, per raggiungere presto una magnifica sensazione di pace e benessere.

Oroscopo Paolo Fox weekend Leone

Gli appartenenti al segno del Leone vivranno momenti di intensa gioia sia in amore sia in ambito lavorativo, sfamando ancora una volta la loro fame di successo e avventura. Nuove possibilità ci sono all’orizzonte per voi e dovrete essere molto reattivi per saperle sfruttare al meglio. La carriera procede alla grande e, tra i colleghi, riuscirete a primeggiare per il vostro enorme impegno e sforzo mentale.

Ottime anche le previsioni per quanto riguarda gli affetti: sarete circondati dal sostegno delle persone a voi care, che vi darà la marcia in più per conquistare il vostro posto sul podio.

Oroscopo Paolo Fox weekend Vergine

Eccellenti previsioni, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, per voi del segno della Vergine: la soddisfazione che vi pervade sarà un toccasana per il vostro personale benessere psichico, dandovi serenità e stabilità emotiva. I frutti del vostro impegno saranno davvero espliciti e, anche le entrate, aumenteranno esponenzialmente. I sentimenti saranno, anch’essi, influenzati da tale positiva energia e godrete del romanticismo e della passione della vita di coppia, sempre più interessante e solida.

Oroscopo Paolo Fox weekend Bilancia

La situazione amorosa per voi del segno della Bilancia non è delle migliori e dovrete, anche questo fine settimana, fare i conti con alcune incomprensioni e discussioni con il vostro partner. I dubbi vi tormentano e non sapete come risolvere tale momento di crisi. Avete bisogno di usare questo fine settimana per distrarvi e analizzare al meglio la situazione che state vivendo, cercando di alleggerire il carico di negatività che portate sulle spalle da tempo. Vedrete che, quando sarete più sereni, anche l’ambiente circostante tornerà a sorridervi.

Oroscopo Paolo Fox weekend Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione avranno modo di prendere una bella boccata d’aria e fare movimento durante questo fine settimana. Ultimamente avete trascorso troppo tempo tra le mura domestiche e sentite la necessità di evadere e socializzare di più. Il lavoro e gli impegni vi hanno assillato abbastanza, ma ora è arrivato il momento di staccare la spina, almeno nelle giornate di sabato e domenica. Proprio durante l’ultimo giorno della settimana potreste ricevere qualche invito interessante da parte della persona che, al momento, vi intriga e con la quale state instaurando una conoscenza.

Oroscopo Paolo Fox weekend Sagittario

Gli appartenenti al segno del Sagittario dovranno contare sulle loro forze e sulle loro intuizioni se vogliono ottenere, in breve tempo, risultati soddisfacenti in ambito professionale. Molto spesso vi fate influenzare dalle opinioni altrui e tendete a delegare ad altri ciò che spetta a voi di diritto. Date spazio alla creatività insita in voi e non fatevi ostacolare dai giudizi esterni, che non fanno altro che rallentare il processo di crescita. Per quanto riguarda i sentimenti, sabato e domenica, saranno ancora tese e caotiche: cercate di non eccedere troppo e lasciate, anche al partner, il tempo di riflettere.

Oroscopo Paolo Fox weekend Capricorno

Le previsioni astrali per voi del segno del Capricorno sono davvero positive e, particolarmente in amore, sarete circondati da grandi emozioni e incontri molto interessanti. Potreste anche ricevere graditissime sorprese da persone care o direttamente dal vostro partner, che saprà come conquistarvi, giorno dopo giorno. Anche i rapporti familiari saranno valorizzati e potrete passare del tempo con le persone care. Dopo un periodo di isolamento, tornerete a socializzare e a divertirvi in compagnia.

Oroscopo Paolo Fox weekend Acquario

I nati sotto il segno dell‘Acquario sono molto stanchi e demotivati in questo ultimo periodo e sembra che le stelle abbiano già previsto tale situazione. Sarebbe meglio se vi dedicaste alle vostre passioni e ai vostri hobby, senza rimanere fermi e statici nelle vostre case. I pensieri rischiano di affollare la vostra povera mente, che necessita soltanto di pace e tranquillità al momento. Dovrete ritagliare del tempo per stare bene con voi stessi, senza pensare continuamente al lavoro o ai compiti da svolgere.

Oroscopo Paolo Fox weekend Pesci

Previsioni giù di corda per voi del segno dei Pesci, che apparite senza forze e alquanto poco fiduciosi, forse a causa di alcuni pensieri negativi che voi stessi avete messo in moto. La vostra mente lavora continuamente e, spesso, lo fa a vostro sfavore, facendovi cadere all’interno del baratro della crisi. Dovreste, invece, risolvere alcuni incarichi professionali, così da rendere chiaro il vostro duro lavoro fatto fino ad ora, cosa che potrebbe rivitalizzare il vostro umore, sempre più intossicato dalla negatività circostante.