Amadeus sorprende sul Festival di Sanremo: “Non esiste nessun piano B se mi prendo il Covid”

A Sanremo è ormai tutto pronto per la 72ª edizione del Festival, compresa tutta la parte dell’organizzazione che riguarda i protocolli anti-Covid. In queste settimane infatti si è a lungo parlato di come gestire un evento di tale portata in modo da ridurre al minimo il rischio contagio. Si è anche parlato di cosa sarebbe accaduto nel caso in cui Amadeus fosse risultato positivo e, dopo giorni di intense ipotesi, è arrivato il commento finale proprio da parte del direttore artistico della kermesse musicale.

Amadeus smentisce le voci sul piano B nel caso di tampone positivo

In questi giorni, data l’attuale situazione in cui versa ancora il paese in tema Covid, si è a lungo ipotizzato che gli autori avessero in mente un piano B nel caso in cui il conduttore del Festival di Sanremo fosse risultato positivo.

In molti hanno infatti immaginato che ci fosse già un secondo nome in programma per sostituire Amadeus all’ultimo minuto e si è ipotizzato che Antonella Clerici potesse raccogliere il testimone.

Con grande sorpresa però lo stesso direttore artistico ha smentito queste voci, affermando – non senza ironia – che non esistono piani di riserva in questo caso: “Non esiste un piano B se mi prendo il Covid – afferma il conduttore, come riportato anche dall’AGI – se prendo il Covid state qua con me dieci giorni finché non guarisco“.

Sembra insomma che abbiano allontanato l’ipotesi completamente, e senza dubbio i controlli saranno piuttosto stringenti – senza contare che in molti hanno confidato sull’alleato che i cittadini hanno in questo momento contro il virus, i vaccini. Lo stesso Amadeus infatti non solo ha affermato di voler lasciare il tema pandemia fuori dal palco, ma che ripone grande fiducia proprio in questi ultimi: “Sono convinto che i vaccini ci possano portare fuori dalla pandemia, come ho sempre detto apertamente“.

Amadeus, il Covid sarà il nemico invisibile del Festival di Sanremo 2022

Nonostante però Amadeus voglia tenere fuori dalla porta l’argomento, il tema pandemia non è solo ancora piuttosto centrale nella vita del pubblico, ma è anche il nemico invisibile del Festival di Sanremo 2022.

In queste settimane infatti già uno dei big in gara è risultato positivo al Covid, Aka7even. Inoltre anche il direttore Beppe Vessicchio nelle ultime ore sembrava aver contratto il virus, salvo poi annunciare che potrà partecipare regolarmente alla kermesse musicale.

Ultima, ma non certo per importanza, anche Roberta Capua nelle settimane precedenti è risultata positiva al Covid, ma fortunatamente è guarita in tempo per poter partecipare, insieme a Ciro Priello e Paola Di Benedetto, al PrimaFestival – programma iniziato il 29 gennaio che propone degli approfondimenti sul Festival di Sanremo (e che in questi giorni ha sostituito nel palinsesto I Soliti Ignoti di Amadeus).