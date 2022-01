Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 1 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per voi Bilancia per domani 1 febbraio è positivo grazie alla presenza rassicurante di Sole e Saturno e con l’influenza positiva della Luna vi trovate sicuramente in un periodo meno confuso!

Se siete in cerca di risposte domani potrebbero arrivarne di importanti, magari per indirizzarvi su alcune scelte di lavoro o per capire se continuare collaborazioni o terminarle. In amore serve essere limpidi, state attraversando dei giorni particolari di stanchezza, anche emotiva, ma con la comunicazione potrete superare tutto! Avete sicuramente bisogno di un po’ di tempo per voi, non dimenticatevi che se siete in equilibrio con voi stessi tutto poi può trovare il giusto spazio e la giusta soluzione.

La vostra lealtà vi porta a voler sempre avere chiarezza, anche da parte di chi vi sta accanto, forse ultimamente hai notato che qualcuno ti ha mentito più del dovuto… c’è bisogno di affrontare il discorso con calma.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 1 febbraio per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 1 febbraio: amore

Non sempre i rapporti vanno a gonfie vele, in questo periodo cari Bilancia dovrete riscoprire la forza che avete dentro, anche per affrontare i piccoli problemi che derivano dalla coppia!

Non è facile trovare il tempo per se stessi, ma dovrete farlo per risolvere al meglio le situazioni, che potrebbero presentarsi anche da un passato recente. Attenzione a volere cose impossibili, tutto si può risolvere con un po’ di concretezza e di impegno!

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 1 febbraio: lavoro

Vi trovate nel pieno di un cambiamento carissimi Bilancia, potrebbe essere arrivato il momento di cambiare i piani o pensare a nuove strategie!

Il vostro momento di incertezza sembra essere stato superato, certo ci vuole sempre cautela e ci vorrà un po’ di tempo per risolvere delle situazioni che vi seguono dal passato, ma siete pronti per ogni sfida e con la contrattazione potreste arrivare a dei buoni risultati.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 1 febbraio: fortuna

Per affrontare tutte queste emozioni, il consiglio di Paolo Fox è evitare la troppa stanchezza! Ci vuole una mente lucida per superare le difficoltà e capire bene cosa scegliere, in amore come sul lavoro. Non cedete al malumore, da domani evitate le troppe spese, meglio non agitare le acque, ora che le cose stanno trovando la giusta misura.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!