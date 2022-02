Inizia il Festival di Sanremo 2022: via alla prima serata della 72esima edizione della kermesse

TV e Spettacolo

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata. A condurre la kermesse, per il terzo anno consecutivo c’è Amadeus, che in veste di direttore artistico si è occupato anche della scelta dei cantanti in gara e degli ospiti. Per la prima serata di questa sera, 1 febbraio sono previste le esibizioni di 12 dei cantanti in gara e tantissimi ospiti speciali.

Inizia il Festival di Sanremo: le esibizioni dei cantanti della prima serata della 72esima edizione

L’attesa è finita e i riflettori del Teatro Ariston di Sanremo sono tutti puntati sui protagonisti della prima delle cinque serate della 72esima edizione del Festival.

Amadeus torna a condurre in presenza, dopo che lo scorso anno la gara canora ha avuto luogo in un teatro completamente deserto. I telespettatori che da anni seguono l’ormai storica competizione di talenti sono tutti sintonizzati su Rai 1, in attesa di vedere le esibizioni dei cantanti scelti per questa edizione. Questa sera, saranno 12 gli artisti chiamati a esibirsi. La scaletta della prima puntata è stata svelata da Tv Sorrisi e Canzoni.

Secondo la rivista, la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2022 sarà la seguente:

Achille Lauro – Domenica Yuman – Ora e qui Noemi – Ti amo non lo so dire Gianni Morandi – Apri tutte le porte La Rappresentante di Lista – Ciao ciao Michele Bravi – Inverno dei fiori Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare Mahmood e Blanco – Brividi Ana Mena – Duecentomila ore Rkomi – Insuperabile Dargen D’Amico – Dove si balla Giusy Ferreri – Miele

Prima serata del Festival di Sanremo: gli ospiti di martedì 1 febbraio

Delle 5 coconduttrici scelte da Amadeus per questa edizione del Festival, questa sera è il turno di Ornella Muti. Oltre a lei, il palco di Sanremo ospiterà anche i già annunciati speciali ospiti decisi per la prima serata della competizione canora.

Nonostante le premesse iniziali, Fiorello non ha rinunciato a salire sul palco dell’Ariston in compagnia dell’amico e collega Amadeus. Ma il suo ritorno non è il solo previsto per questa sera. Anche i vincitori della scorsa edizione del Festival, i Måneskin calcheranno nuovamente il palco che li ha visti sollevare il premio della vittoria a marzo 2021.

Fra gli ospiti speciali ci sarà anche il trio di dj noto con il nome Meduza, mentre direttamente dall’Australia arriverà il tennista Matteo Berrettini. Oltre a loro, Amadeus accoglierà nel noto teatro sanremese anche Nino Frassica, Raoul Bova e Claudio Gioè.

Colapesce e Dimartino saranno nuovamente al Festival, ma la loro presenza è prevista unicamente come collegamento.