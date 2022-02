I Meduza fanno ballare il teatro Ariston. Il gruppo arriva al Festival di Sanremo 2022

Chi è

Come annunciato da Amadeus, i Meduza sono sbarcati al Festival di Sanremo 2022 e hanno fatto ballare il pubblico in sala.

Ancora super ospiti dal successo mondiale sul palco dell’Ariston. Dopo l’annuncio di Checco Zalone, di Cesare Cremonini, di Laura Pausini e dei Maneskin, un’altra band di grande successo sarà super ospite del Festival di Sanremo.

Chi sono i Meduza, il successo dei super ospiti a Sanremo nel mondo

Il gruppo house Meduza è formato da Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, tre ragazzi lombardi partiti da Milano con l’obiettivo di conquistare le classifiche internazionali.

E ci sono riusciti: sono tra i grandi gruppi italiani più conosciuti e apprezzati al mondo.

Il gruppo lombardo farà sicuramente ballare l’Ariston con il loro ultimo singolo “Tell It To My Heart”. La loro ultima canzone nata in collaborazione con il cantante irlandese Hozier ha raggiunto un successo incredibile: 1 milione di streaming, più di 100 riproduzione, una prima posizione nelle classiche Radio Dance americane. Ed è attualmente nella top 200 delle principali piattaforme digitali di 30 paesi.

Il primo singolo famoso dei Meduza: una hit planetaria

Ma non è il loro primo grande successo.

I Meduza avevano già raggiunto il loro grande successo con Piece of My Heart realizzata insieme ai Goodboys, che in poco tempo era diventata una hit planetaria suonata in nelle disco, nei club e nelle radio di tutto il mondo.

Adesso, la loro musica suonata e apprezzata in tutto il mondo risuonerà anche nel palco più importante per la canzone italiana.

L’annuncio di Amadeus sul gruppo super ospite a Sanremo

A dare l’annuncio del gruppo super ospite in arrivo al Festival di Sanremo, è come sempre, Amadeus sul TG1. Amadeus annuncia così l’arrivo del gruppo super ospite al Festival di Sanremo: “Un’altra perla musicale sale sul palco dell’Ariston il 1 Febbraio balleremo con i Meduza, è una band che fa ballare tutto il mondo con la musica dance popolarissima e conosciutissima”.

Amadeus – aggiunge infine che: “sono tutti ragazzi italiani”.