Oroscopo Paolo Fox Leone domani 4 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox del 3 febbraio per i nati sotto il segno del Leone dovranno fare affidamento sulla loro forza, perché l’opposizione di Saturno continua a rendervi le cose difficili, ma voi siete molto forti sotto pressione e potrebbe essere un’occasione per cercare di dare il meglio di voi! Anche se non siete molto concentrati, sfruttate i dubbi per rimettervi in gioco.

Il consiglio di Paolo Fox è quello di limitare i contrasti in questo periodo, anche il Sole si trova in una posizione scomoda, dovrete sfoderare tutte le vostre capacità per primeggiare!

Intanto, pensate a programmare qualcosa di bello, che vi entusiasmi, durante il prossimo week end.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 4 febbraio: amore

Da domani cari Leone, si avvicina la possibilità di nuovi incontri! Il week end potrebbe portare qualche sorpresa in campo sentimentale, fatevi trovare preparati e al massimo dell’energia. Potreste addirittura già pianificare una bella avventura per distrarvi. Per le coppie ci sono ancora alcuni dubbi da sciogliere, meglio rimandare le discussioni e i confronti per il momento.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 4 febbraio: lavoro

Sul lavoro, da domani 4 febbraio vi sentirete più liberi, anche se ultimamente avete subito dei cambiamenti inaspettati o se avete cambiato lavoro da poco!

State elaborando bene i nuovi incarichi e riuscite a mantenere il buonumore. La vostra voglia di realizzarvi vi aiuta a guardare alle prossime soddisfazioni con più forza.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 4 febbraio: fortuna

Dalla giornata di domani potreste finalmente vedere la luce in fondo al tunnel, almeno in vista dei prossimi giorni, che saranno più tranquilli, ma non meno faticosi!

Siete sicuramente più stanchi del normale, i pianeti sono ancora agitati, l’opposizione di Mercurio e Luna non aiuta il benessere, dovrete metterci più impegno!

