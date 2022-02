Amadeus bacia la moglie Giovanna alla finale di Sanremo 2022: il dolcissimo omaggio del conduttore

TV e Spettacolo

Durane la finale del Festival di Sanremo, Amadeus è sceso in platea per regalare fiori e baciare la moglie Giovanna Civitillo: trionfa l'amore all'Ariston.

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha voluto omaggiare la compagna Giovanna Civitillo con un dolcissimo gesto acclamato dal pubblico dell’Ariston. I due hanno regalato molti momenti di spettacolo anche in questa edizione, aiutati anche dal figlio José, piccolo mattatore di serata insieme a Sabrina Ferilli.

Amadeus e Giovanna, fiori e bacio all’Ariston per il conduttore e “first lady”

Tra i segreti della sua edizione di maggior successo in termini di dati di ascolto, Amadeus probabilmente può annoverare la presenza in prima fila dei suoi primi supporter, di coloro che hanno seguito come sempre da vicino la genesi di questo Festival di Sanremo: Giovanna Civitillo e José Alberto, moglie e figlio del conduttore.

Spesso tirati in ballo nel corso delle cinque serate – da ultimo anche da Sabrina Ferilli durante il suo non monologo, che ha ringraziato José per aver suggerito al padre di chiamare lei come super ospite – Amadeus ha deciso di fare un piccolo grande gesto durante la finale.

Prima di spostarsi in galleria per annunciare l’ultimo cantante in gara dell’edizione 2022, il conduttore ha voluto regalare dei fiori a Giovanna Civitillo, ma non solo: si è inginocchiato, le ha tolto la mascherina e i due si sono scambiati un casto bacio a stampo: “Ho consegnato fiori a tutte le donne, posso consegnarli alla mia?

” ha detto. Trionfa l’amore all’Ariston tra l’acclamato conduttore, al quale si richiede anche una quarta edizione, e la “first lady” che sin dall’inizio era sicura del suo successo.

Amadeus bacia Giovanna: la storia d’amore tra i due

Prima di Amadeus e Giovanna, il bacio al o alla consorte a Sanremo era già stato dato ben due volte nell’edizione 2018: Pierfrancesco Favino aveva raggiunto la moglie Anna Ferzetti e la figlia Greta, facendo ridere platea e pubblico a casa regalando loro anche un panino.

A inizio edizione, Michelle Hunziker aveva baciato Tomaso Trussardi, ora suo ex marito.

Il gesto di Amadeus sancisce ancora una volta l’amore tra il conduttore e l’ex ballerina: i due si sono conosciuti nel 2022 lavorando a L’Eredità, programma del quale la Civitillo è stata valletta. Nel 2009 è nato José Alberto, chiamato così in onore della passione calcistica di Amadeus. Nello stesso anno il matrimonio con rito civile, voti ripetuti in chiesa nel 2019. Per Amadeus, ha raccontato la moglie, pare essere stato un colpo di fulmine: le ha scritto un biglietto che le ha fatto consegnare da un assistente, poi c’è stato il primo appuntamento e, al secondo, il bacio.

La Civitillo in passato ha dichiarato che incontrare Amadeus ha segnato la fine della sua carriera, ma in meglio: forse anche per questo, il conduttore non ha mancato di ringraziarla tributandole fiori, un bacio e l’applauso dell’Ariston.