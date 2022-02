Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni per amore e lavoro, segno per segno, per il 5 e 6 febbraio 2022

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo, segno per segno, per il fine settimana. Ecco le previsioni in amore e lavoro dei segni, per le giornate di sabato 5 e 6 febbraio 2022

Finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo: è giunto il fine settimana, utile per rigenerarsi dopo una settimana carica di impegni, corse e commisioni urgenti. Del sano riposo è quello che ci vuole, a prescindere dai segni zodiacali di appartenenza. Restiamo, comunque, influenzati dal movimento degli astri e dei pianeti, che disegnano particolari e specifici percorsi di vita, senza fermarsi mai. Se siete interessati a conoscere l’andamento di questo fine settimana di febbraio, ecco l’Oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, per le giornate di sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022.

Oroscopo Paolo Fox weekend Ariete

I nati sotto il segno dell‘Ariete saranno pervasi dalla forza e dalla determinazione per superare alcuni problemi che hanno avuto inizio in passato. Fino a poco tempo fa le negatività della vita vi parevano infinite, ma in questi 2 giorni, saprete come chiudere il cerchio in cui vi trovate. Nonostante la posizione avversa di Saturno, non avrete difficoltà a credere maggiormente in voi stessi e a concedervi momenti di rivincita personale, che attendevate da molto tempo, senza particolare spirito.

Oroscopo Paolo Fox weekend Toro

Discrete le previsioni per voi del segno del Toro, che non sapranno ancora bene come divincolarsi da alcune incomprensioni scaturite all’interno della cerchia famigliare o amorosa. Dovrete avere pazienza e attendere la metà del mese per iniziare a notare qualche cambiamento. L’impegno, la dedizione e la fatica dell’ultimo periodo saranno comunque ripagati, non dovete temere. Sfruttate il fine settimana per alleggerire il malessere degli ultimi giorni, senza divagare troppo con i pensieri.

Oroscopo Paolo Fox weekend Gemelli

Gli appartenenti al segno dei Gemelli dovranno coltivare le relazioni sociali, che potrebbero provocare interessanti incontri e stimolanti novità. Non affaticatevi troppo però ed evitate di caricare il vostro fisico e la vostra mente di stress e tensioni, sicuramente dannose per voi in questo periodo. Il passato doloroso dovrete riporlo in un cassetto e rivolgere il vostro sguardo al futuro, più sereno e fruttuoso. Non dovreste avere problemi nel dimenticare ciò che vi ha fatto male, anche se alcuni ricordi potrebbero sempre tornare alla luce.

Oroscopo Paolo Fox weekend Cancro

I nati sotto il segno del Cancro avranno l’occasione, nel weekend, di portare avanti alcune discussioni lasciate in sospeso e mai risolte definitivamente. Specialmente nella giornata di domenica, l’umore potrebbe calare, a causa della stanchezza cronica che vi portate dietro da settimane. Per quanto riguarda la vita sentimentale, non sembrate particolarmente attratti dagli affetti e dall’intimità di coppia, cosa che vi accomuna ai single, che preferiscono isolarsi piuttosto che cercare l’amore da qualche parte.

Oroscopo Paolo Fox weekend Leone

Rallentamenti all’orizzonte per voi del segno del Leone, che vi sentite frustrati soprattutto per alcune ingiustizie capitate sul lavoro.

Non siete soddisfatti del modo in cui siete trattati in ambito lavorativo e avete una grande voglia di mettere alcune cose in chiaro. Trattenete, però, il vostro spirito impulsivo e calmate i bollenti spiriti, troppo carichi in questo ultimo periodo. L’andamento sentimentale, invece, sarà proficuo e potrete svagarvi abbastanza in compagnia del vostro partener, che saprà sicuramente come riportare il sorriso sul vostro volto.

Oroscopo Paolo Fox weekend Vergine

Periodo di cambiamenti e rivoluzioni per voi della Vergine, che darete finalmente un taglio a relazioni e situazioni che iniziano a starvi strette e dalle quali volete liberarvi.

In amore e in ambito professionale saprete allegerire il carico di tensione emotiva che vi influenza da settimane, senza perdere le forze e la caparbietà che vi contraddistingono. Questo fine settimana vi servirà per allontanare la mente dall’oscurità in cui si trovava e dovrete attendere domenica per mettere in discussione alcuni aspetti della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox weekend Bilancia

La posizione sfavorevole di Saturno influenzerà l’umore di voi, del segno della Bilancia, caricandolo di dubbi e insicurezze, capaci di farvi apparire freddi e apatici. Il lavoro pare rallentato, forse a causa della stanchezza psicofisica che percepite da giorni e settimane. Se vi fossilizzate troppo, però, su questa particolare situazione, vi ritroverete immobili all’interno di un circolo vizioso fatto di tristezza e montonia. Lasciate andare queste emozioni e cercate di aggiungere un tocco di spensieratezza alle vostre prossime giornate di sabato e domenica.

Oroscopo Paolo Fox weekend Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione non riescono a stare fermi e sono totalmente sopraffatti dal ritmo frenetico della quotidianità, irrefrenabile e intricata. I tempi stretti e le scadenze non vi permettono di portare a termine tutto ciò che vi siete prefissati, cosa che vi infastidisce abbastanza. Non rimanete statitici e godete le speranze del prossimo futuro, che porterà, secondo le stelle, a nuovi incontri e particolari opportunità. Datevi il tempo per riflettere, ma trovate anche modo di condividere le vostre fragilità.

Oroscopo Paolo Fox weekend Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario hanno, da poco, cambiato radicalmente il loro stile di vita e stanno già cogliendo i frutti di tanto coraggio. In ambito lavorativo state assaporando l’aria di novità che vi stimola e vi permette di aprire la vostra visuale verso orizzonti nuovi e interessanti. Anche i sentimenti sono positivi, tanto che trascorrerete delle giornate intrise di affetto e romanticismo. Tutti i sogni che avevate alla fine dell’anno scorso e vi sembravano irraggiungibili, finalmente diverranno realtà e nel modo più speciale possibile.

Oroscopo Paolo Fox weekend Capricorno

Ottime prospettive per sabato e domenica per voi del Capricorno, che vi troverete sotto i riflettori e assaporerete la soddisfazione e la fiducia in voi stessi. Previste soprattutto interessanti incontri, che potrebbero anche trasformarsi in qualche cosa di più. I single dovrebbero prendersi più cura di loro stessi per acquisire quella maggior sicurezza ed essere davvero irresistibili. Questo turbinio di emozioni positive si rifletterà in ogni ambito e, anche sul lavoro, otterrete tutti i meriti che vi spettano.

Oroscopo Paolo Fox weekend Acquario

Gli appartenenti al segno dell’Acquario devono accendere i motori se non vogliono rimanere impantanati nella monotonia in cui si trovano. La pigrizia vi ha resi alquanto fuori forma, tanto che avete socializzato ben poco in questi ultimi mesi. Per questo, sabato e domenica, potrebbero rivelarsi ottime giornate per uscire, divertirvi e scoprire la bellezza della compagnia di amici o del proprio partner. Non chiudetevi troppo in voi stessi, perché sarà difficile poi liberarvi da questa dura corazza.

Oroscopo Paolo Fox weekend Pesci

La stanchezza la fa da padrone per voi del segno dei Pesci, che preferirete rilassarvi tra le quattro mura di casa, piuttosto che dedicarvi alla vita mondana e spensierata, tipica del weekend. Forse vi siete adagiati troppo e vi sembra che i vostri sogni e obiettivi si stiano allontanando sempre più: per recuperare dovrete sfruttare il fine settimana e agire, magari incontrando qualche amico o conoscente. L’anno nuovo si prospetta interessante sotto ogni punto di vista, basta soltanto non lasciarselo scappare.