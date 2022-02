Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 8 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

News

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 8 febbraio per i nati sotto il segno della Bilancia consiglia, dopo un paio di giorni in cui potreste aver ricaricato le batterie, di provare a scrollarvi di dosso il senso che qualcosa non vada! È vero che c’è Venere ancora dissonante nel segno e quindi i sentimenti sono un po’ da tenere sotto controllo, sicuramente volete liberarvi da molti pesi che vi seguono e che vorreste controllare!

I nati nel segno, in questi giorni, cercano l’equilibrio ed è possibile lasciarsi andare a discussioni. Il consiglio di Paolo Fox è quello di non pensare tutti i giorni a questo blocco che state affrontando, avete voglia di riuscire ed è solo una situazione momentanea che potete gestire!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 8 febbraio: amore

Nel campo delle emozioni, state cercando soluzioni e ogni tanto pensate di trovarle anche in chi vi sta accanto! Cari bilancini, non lasciatevi andare alla tensione di dover trovare per forza delle risposte subito, molto spesso fate delle scelte che non vi danno risultati, ma non vi perdete d’animo, le cose miglioreranno, Venere tornerà favorevole e sarà più semplice avere la mente libera per trovare risposte.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 8 febbraio: lavoro

Anche a livello professionale o nelle situazioni burocratiche state sperimentando qualche fastidio, cari Bilancia, qualcosa non sembra migliorare.

Provate a rivedere delle scelte o a pensare diversamente, anche se è un processo un po’ faticoso i risultati arriveranno! Se avete voglia di cambiare questo è il momento di iniziare a guardare oltre.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 8 febbraio: fortuna

Bisogna essere un po’ cauti in queste prime due settimane di febbraio, cari Bilancia, anche con le spese! Cercate di concentrarvi, da domani, sul vostro benessere e ricordate che nessuno è perfetto, potrebbe essere utile prendere una vittoria alla volta ed esserne fieri! Potrebbe essere utile liberare la mente dai troppi pensieri!

