Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 11 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 11 febbraio per i nati in Scorpione prevede che l’amore porti ancora belle soddisfazioni, soprattutto se siete innamorati! Scacciate i pensieri negativi, bisogna limitare al massimo le reazioni esagerate, perché sono in arrivo belle novità!

Sapete bene che questi sono giorni ideali se volete portare a termine un progetto o un percorso di studi, ma il momento migliore sarà il fine settimana per voi, cari Scorpione! I pianeti Mercurio e Venere saranno attivi proprio tra sabato e domenica, per questo il consiglio di Paolo Fox è di stare al gioco, seguire le stelle per avvicinarvi ad emozioni importanti!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 11 febbraio: amore

Se c’è un campo in cui è difficile trovare qualcosa che non va per voi, cari Scorpione, è l’amore! Come ormai avrete capito, il cielo protegge i vostri sentimenti e vi porta a riscoprire sensazioni che avevate tralasciato un po’, ma anche di un nuovo modo per voi di guardare al futuro con serenità!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 11 febbraio: lavoro

La presenza di Urano nel vostro segno, in posizione opposta, sta portando una gran voglia di mettersi in gioco per voi, nati in Scorpione! C’è voglia di cambiare e state già pensando a come muovervi in un ambiente diverso da quello a cui siete abituati… ci va solo un po’ di pazienza, il 18 di febbraio è in arrivo il Sole a darvi la carica necessaria.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 11 febbraio: fortuna

Vi trovate in un periodo particolare, cari Scorpione, difficile capire come raggiungere l’equilibrio giusto con i sentimenti al massimo, il lavoro che vi spinge a seguire nuove direzioni e la voglia di giocare subito tutte le vostre carte!

Se c’è qualcosa da chiarire, avete tempo ancora fino a domani per affrontare tutto con calma.

