Verissimo ospiti sabato 12 e domenica 13 febbraio: da Silvia Toffanin anche Drusilla Foer e i cantanti di Sanremo

Il nuovo doppio appuntamento con la trasmissione di Silvia Toffanin sarà a forti tine sanremesi. Scopri tutti gli ospiti delle due puntate in onda sabato 12 e domenica 13 febbraio.

Silvia Toffanin si prepara a condurre il doppio appuntamento di Verissimo di sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022 a forti tinte sanremesi. Nella due puntate della trasmissione infatti andranno a trovare la conduttrice, prossima debuttante dietro lo storico bancone di Striscia la Notizia, tanti protagonisti dell’apprezatissima 72esima edizione del Festival di Sanremo. Lo show si condirà così del racconto dei protagonisti della gara ma anche di tanti altri ospiti come sempre a partire dalle ore 16:30 di sabato, quando il pubblico del programma tornerà ad ascoltare gli interessanti racconti di vita e carriera dei nuovi protagonisti del doppio appuntamento settimanale.

Scopri tutti i nomi degli ospiti che saranno presenti in trasmissione per le interviste della conduttrice nelle due puntate di questa settimana che vanno in onda il 12 ed il 13 febbraio 2022.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 12 febbraio

Silvia Toffanin si prepara a condurre un nuovo doppio appuntamento di Verissimo prima della breve ma intensa partecipazione come nuovo volto di Striscia la Notizia. La prima puntata va in onda ovviamente su Canale5 sabato 12 febbraio 2022 a partire dalle ore 16:30 circa e sarà ricca di ospiti che sono soliti sul palco dell’Ariston nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Spazio quindi ai cantanti Matteo Romano, giovane rivelazione con il suo brano dal titolo Virale, Noemi, volto amatissimo della kermesse con le sue 7 partecipazioni, e Giusy Ferreri, voce dei nostri ballatissimi tormentoni estivi. Dopo di loro parteciperanno alla puntata anche Deborah Compagnoni, volto leggendario dello sci italiano, Roberta Capua, anche lei reduce dal successo sanremese del PrimaFestival.

Ultimo ospite ma non meno importante sarà Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega con il suo primo romanzo dal titolo Febbre.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 13 febbraio

La puntata di domenica 13 febbraio di Verissimo non sarà da meno in quanto ad ospiti e ripartirà nuovamente dal Festival di Sanremo con la partecipazione di Iva Zanicchi che lascerà posto al centro dello studio a Carolyn Smith, nota presidente della giuria di Ballando con le stelle. Tra gli ospiti più attesi della puntata figura anche la conduttrice rivelazione del Festival Drusilla Foer. A fine puntata ampio spazio Michelle Hunziker ed al racconto del suo nuovo show Michelle Impossible, in onda su Canale 5 mercoledì 16 febbraio.