Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni per amore e lavoro, segno per segno, per il 12 e 13 febbraio 2022

Oroscopo

Paolo Fox e l'Oroscopo, segno per segno, per il fine settimana. Ecco le previsioni in amore e lavoro dei segni, per le giornate di sabato 12 e 13 febbraio 2022

Terminata la settimana lavorativa, finalmente è giunto il fine settimana a portare un po’ di leggerezza nelle nostre stanche vite. Siamo pronti a trascorrere giornate all’insegna del relax e del meritato riposo, senza eccedere in sforzi inutili e dannosi. Lo Zodiaco, però, non si arresta mai e continua senza sosta a influenzarci, diretto dalle stelle e dagli astri. Se volete sapere anche voi come si svilupperà il weekend ormai alle porte, ecco l’Oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, per le giornate di sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022.

Curioso di sapere come andrà il 2022?

Leggi le previsioni di:

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

Oroscopo Paolo Fox weekend Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete vivranno delle magnifiche giornate per quanto riguarda i sentimenti, che verranno espressi senza troppe remore e insicurezze. Dopo un periodo scarico, per quanto riguarda l’emotività, riuscirete a dare il meglio di voi e, in cambio, riceverete attenzioni e affetto dai vostri cari e anche dal vostro partner. L’intero fine settimana si caratterizzerà per l’esplosione dei vostri sentimenti più nascosti, che avevate accantonato per far fronte a qualche problema di natura economica.

Oroscopo Paolo Fox weekend Toro

Gli appartenenti al segno del Toro dovranno far fronte a qualche crisi, in ambito professionale e anche sentimentale, che li renderà alquanto tesi e nervosi. I single potrebbero pensare troppo ad una storia d’amore passata e terminata, mentre chi è in coppia sente la necessità di trascorrere qualche tempo in più con il partner, tralasciando tutti i problemi che quotidianamente sopporta. Non sarà difficile, però, riprendersi da questi momenti sottotono, anche se dovrete fare buon uso della vostra pazienza.

Oroscopo Paolo Fox weekend Gemelli

Fine settimana abbastanza spento per voi del segno dei Gemelli, che dovrete convivere con sentimenti di tristezza e stanchezza persistenti. Ultimamente avete combattuto contro molteplici problemi di carattere lavorativo, che vi hanno dato filo da torcere, influenzando l’umore. Sabato e domenica dovrete mantenere la calma e cercare di pensare positivo, senza lasciarvi andare a negatività e demotivazione, capaci soltanto di destabilizzare ancora di più la vostra quotidianità.

Oroscopo Paolo Fox weekend Cancro

Ottime previsioni per chi appartiene al segno del Cancro, che godrà l’affetto e l’amore delle persone care e, soprattutto, del partner.

La valanga che vi travolgerà vi renderà entusiasti e soddisfatti della vostra situazione amorosa, carica di romanticismo e stabilità di coppia. I problemi di lavoro verranno tutti quanti risolti, senza ulteriori imprevisti e inaspettate complicazioni, siate fiduciosi e la vostra vita continuerà a risplendere di gioia e allegria, per ancora molto tempo.

Oroscopo Paolo Fox weekend Leone

Giornate alquanto scariche per voi del segno del Leone, che preferirete rintanarvi tra le quattro mura di casa, invece di sfruttare questi due giorni di riposo per uscire e socializzare.

Alcune delusioni non vi stimolano a cercare ulteriore compagnia, ma entro il mese di marzo la situazione potrebbe subire un inaspettato cambiamento sul versante sentimenti. Anche alcuni screzi avvenuti sul lavoro si risolveranno tranquillamente entro la giornata di domenica, serena e monotona.

Oroscopo Paolo Fox weekend Vergine

I nati sotto il segno della Vergine percepiranno molto la stanchezza dell’intera settimana, che potrebbe tranquillamente trasformarsi in tensione e nervosismo. Tali sentimenti potrebbero scatenare discussioni e conflitti, anche intensi, quindi meglio mantenere un certo distacco e una giusta dose di calma.

In ambito sentimentale non vi sentite allineati con il partner, che avrebbe delle opinioni differenti dalle vostre su un determinato argomento, causando non poche incomprensioni.

I segni zodiacali: scopri le date, le affinità e tutte le caratteristiche dei segni dello zodiaco

Oroscopo Paolo Fox weekend Bilancia

Gli appartenenti al segno della Bilancia potranno sfruttare le giornate di sabato e domenica per confrontarsi con appartenenti alla cerchia familiare e anche con il proprio partner. Ottime notizie per chi lavora in proprio, che da marzo vedrà finalmente i frutti del suo operato. I tempi passati non vi toccano più come un tempo e avete necessità di guardare al futuro con speranza e intuizione. Riuscirete a trovare molta fiducia in voi stessi, diventando i protagonisti della vostra esistenza.

Oroscopo Paolo Fox weekend Scorpione

Gli astri sono dalla vostra parte, cari appartenenti al segno dello Scorpione, che godrete della gioia della compagnia e diventerete il punto di riferimento per molte persone intorno a voi. Le difficoltà finanziarie e lavorative che avete dovuto combattere, sono soltanto un lontano ricordo, superato dalla soddisfazione di avercela fatta anche questa volta. In amore la situazione appare propositiva e potrete trovare conforto e sostegno in una particolare persona che vi ruota attorno da tempo. Anche chi non è attualmente in una relazione, potrà fare ottimi e interessanti incontri.

Oroscopo Paolo Fox weekend Sagittario

Per voi del segno del Sagittario il fine settimana trascorrerà all’insegna della pesantezza, fisica e mentale, che vi porterà a stare in disparte, senza particolari incentivi.

Alcune dolorose delusioni vi hanno fatto ritrarre nel vostro guscio ben serrato, ma non potete rimanere rinchiusi ancora per molto. Fate passare le giornate di sabato e domenica nel modo più tranquillo possibile, senza lasciarvi andare ad inutili e dannose polemiche. Solo così riuscirete ad uscire dal vortice di negatività in cui vi trovate.

Oroscopo Paolo Fox weekend Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno otterranno, questo fine settimana, la rivincita che attendevano da mesi e che sembrava non arrivare mai. Soprattutto in ambito lavorativo, tutte le incomprensioni e i battibecchi cesseranno di esistere e darvi il tormento. La monotonia professionale cederà il posto a intriganti e stimolanti opportunità di crescita e cambiamento. In amore sarete circondati dalla passione e, anche il vostro partner, si dedicherà a voi con affetto e romanticismo.

Oroscopo Paolo Fox weekend Acquario

Gli appartenenti al segno dell’Acquario potranno contare sugli astri, che prevedono ottime ricompense per chi lavora in proprio e ha da poco modificato qualche dettaglio professionale. Nonostante ciò, occhio alle spese, che potrebbero aumentare inaspettatamente. Cercate di non trascurare troppo questioni importanti e che vanno risolte al più presto, se non volete incorrere in perdite e disagi. Ottime previsioni per quanto riguarda i rapporti sociali e i nuovi incontri con persone davvero interessanti.

Leggi l’oroscopo di oggi e di domani.

Oroscopo Paolo Fox weekend Pesci

L’ottimismo contraddistingue voi del segno dei Pesci, che saprete contare sulle vostre forze e capacità per rimettervi in gioco dopo un periodo di stallo emotivo. Ultimamente vi siete lasciati andare ed è arrivato il momento di prendere in mano le redini della vostra vita e dedicarvi alla cura di voi stessi. Questa grinta e determinazione vi porteranno benefici anche sul lavoro, dove guadagnerete la stima e il sostegno di colleghi e dirigenti. Ottimo momento anche per allontanare da voi la tenebra dello stress.