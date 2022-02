Oroscopo Sagittario domani 15 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Carissimi Sagittario, nel corso di questo martedì sembrate avere dalla vostra parte una Luna leggermente fastidiosa che vi farà avvertire un generale senso di mancanza, forse riportandovi alla mente una qualche persona del vostro passato. Sembrate anche dover affrontare una qualche problematica in famiglia, occhio.

Sul lavoro occhio ai soldi, mente l’amore procede tranquillo!

Oroscopo Sagittario, 15 febbraio: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra essere abbastanza buona, anche se forse potreste avvertire il bisogno di sentirvi più vicini al partner. È una cosa positiva, in fin dei conti, perché il partner potrebbe essere ben felice di aiutarvi! Il suo supporto potrebbe aiutarvi ad andare oltre ai problemi famigliari che potreste dover affrontare.

Mentre, voi single del Sagittario potreste divertirvi, ma nulla di più.

Oroscopo Sagittario, 15 febbraio: lavoro

Per quanto riguarda, invece, il lavoro, tutto sembra procedere in maniera decisamente buona e solare per voi, ma nel frattempo sembra che possiate trovarvi anche davanti ad una qualche ingente ed impegnativa spesa.

Niente di grave, affrontatela perché non potete farne a meno, e poi dimenticatela. Sarà funzionale ad un progresso futuro, non preoccupatevene troppo per ora!

Oroscopo Sagittario, 15 febbraio: fortuna

La fortuna, infine, non sembra avere grandissime novità in serbo per voi in questo martedì, carissimi nati sotto il segno del Sagittario. Ma in fin dei conti non sembra neppure che riusciate a rendervene veramente conto, troppo presi da altro!

