Michelle Impossible: su Canale 5 la prima serata evento di Michelle Hunziker. Gli ospiti

La conduttrice svizzera si mette al centro dello show cucito su misura per lei per celebrare i suoi primi 25 anni di carriera. Ecco tuti gli ospiti ed amici che la raggiungeranno in studio durante la prima serata evento di Michelle Impossible.

Mercoledì 16 febbraio 2022 va in onda su Canale5 la prima delle due serate evento che celebreranno i 25 anni di carriera della conduttrice svizzera. La brava ed apprezzata Michelle Hunziker a partire dalle ore 21:30 sarà al centro del suo primo one woman show che promette di intrattenere il pubblico con oltre due ore di puro spettacolo ricco di risate, racconti, canti, balli e tantissimi ospiti. A condividere il palco con lei in virtù di spalle comiche ci saranno due volti noti della risata all’italiana come Katia Follesa e Michela Giraud, che si alterneranno al fianco della presentatrice nei due appuntamenti in programma.

Scopri tutti gli ospiti della prima puntata di Michelle Impossible.

Michelle Impossible: la prima serata evento

Nella prima serata di mercoledì 16 febbraio 2022 va in onda su Canale5 il primo imperdibile appuntamento con il nuovo show di Michelle Hunziker che intende celebrare i suoi primi 25 anni di carriera. La conduttrice sarà al centro di Michelle Impossible con la sua proverbiale simpatia per mostrare tutto il suo talento in oltre due ore di spettacolo caratterizzati da canti e balli.

La prima tappa del viaggio che ripercorrerà la sua intera carriera sarà in compagnia delle comiche Katia Follesa e Michela Giraud, già ammirate insieme in Lol – Chi ride è fuori, e che già promettono tante risate e divertenti gag.

A fare da sottofondo musicale saranno invece le musiche dell’orchestra diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle.

Michelle Impossible: tutti gli ospiti di mercoledì 16 febbraio

Le due serate evento che celebrano la carriera di Michelle Hunziker si passeranno in compagnia di tanti ospiti amici della conduttrice, che arriveranno in studio per partecipare ed arricchire il racconto.

Tra i personaggi che saranno al suo fianco nella prima serata evento ci saranno volti noti di Mediaset come Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi oltre agli amici e colleghi Serena Autieri, Noemi, il Mago Forest e la divertente Gialappa’s Band.

Il vero evento della serata sarà l’emozionante duetto che la Hunziker con l’ex marito Eros Ramazzotti, per la prima volta insieme su di un palco dopo ben 20 anni. Al loro fianco ci sarà anche laloro figlia Aurora Ramazzotti.